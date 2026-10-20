Kaynak: ANKA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin önemli etkinliklerinden Köprüde Buluşmalar, 14-16 Nisan 2027 tarihlerinde 22. kez gerçekleştirilecek. Türkiye’de sinema üretimini desteklemeyi, yeni projelerin gelişimine katkı sağlamayı ve uluslararası ortak yapım olanaklarını artırmayı amaçlayan etkinlik, yönetmen ve yapımcıları dünya sinema endüstrisinin temsilcileriyle buluşturacak. Etkinlik, 8-18 Nisan 2027 arasında düzenlenecek 46. İstanbul Film Festivali kapsamında yer alacak.

Sinema sektöründe yeni iş birliklerine zemin hazırlayan Köprüde Buluşmalar kapsamında Film Geliştirme Platformu ve Kısa Film Atölyesi için başvuru süreci başladı. Her iki programa seçilecek projeler eğitim ve geliştirme çalışmalarının ardından uluslararası yapımcılar, dağıtımcılar, festival ve fon temsilcilerine sunulacak. Başvurular 20 Ekim 2026’da açıldı ve 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00’e kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Köprüde Buluşmalar ilk kez 2006 yılında 25. İstanbul Film Festivali kapsamında bir dizi sinema konuşması olarak başladı. Türkiye’deki büyüyen sinema endüstrisinin ilgisi ve uluslararası film kurumlarının desteğiyle zaman içinde kapsamını genişletti. 2008 yılında geliştirme aşamasındaki projelere yönelik Film Geliştirme Atölyesi hayata geçirildi.

2011 yılında Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu oluşturuldu. 2012’de Work in Progress programı eklendi, 2017’de ise Kısa Film Atölyesi başlatıldı. 2024 yılında atölyeler platform adını aldı. Etkinlik bugün Türkiye’den sinemacıları uluslararası yapımcılar, festival ve fon temsilcileri, yayın kuruluşları ve yatırımcılarla bir araya getiren önemli bir ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu hâline geldi. Ana destekçisi Anadolu Efes olan platform, projelerin artistik ve finansal ortak yapımlar için ilk adımlarını atmasını teşvik ediyor.

Geliştirme aşamasındaki uzun metraj film projelerine yönelik Film Geliştirme Platformu, sinemacıların projelerini uluslararası alanda tanıtmalarına ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Platforma Türkiye’den bir yapım şirketinin yapımcı veya ortak yapımcı olarak yer aldığı, en az 60 dakika uzunluğunda planlanan kurmaca ve belgesel projeler başvurabilecek. Çekimlerine başlanmış projeler kabul edilmiyor. Seçilen projelerin 16 Nisan 2027 kapanış törenine kadar çekime başlamamış olması gerekiyor. Yönetmenin daha önce festivalde yer almış en az bir kısa film veya benzeri bir yapımın yaratıcı ekibinde bulunması şartı aranıyor.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda en fazla 10 proje platforma katılmaya hak kazanacak. Seçkide çeşitlilik hedefleniyor. Belgesel, canlandırma, tür sineması örnekleri, çocuk ve komedi filmleri ile disiplinlerarası projelere açık çağrı yapılıyor. Daha önce benzer platformlara katılmamış projelere öncelik tanınıyor. Seçilen yönetmen ve yapımcılar uluslararası deneyimli eğitmenlerden senaryo, sunum, yapım, pazarlama ve sosyal medya konularında kapsamlı eğitim alacak. Nisan ayındaki etkinlikte projelerini uluslararası profesyonellere sunacak ve birebir görüşmeler yapacak. Sunumlar İngilizce gerçekleştirileceği için katılımcıların İngilizce iletişim kurabilmesi bekleniyor. Ödül alan projeler 16 Nisan 2027’deki kapanış töreninde açıklanacak.



Köprüde Buluşmalar’ın bir diğer programı olan Kısa Film Atölyesi kısa film üretimini desteklemeye ve projelerin uluslararası potansiyelini güçlendirmeye odaklanacak. Atölyeye Türkiye’den bir yapım şirketinin yapımcı veya ortak yapımcı olarak yer aldığı, süresi en fazla 20 dakika olarak planlanan kurmaca ve belgesel kısa film projeleri kabul edilecek. Çekimleri 2027 yıl sonuna kadar planlanan ve henüz çekime başlanmamış projeler başvurabiliyor. Yönetmen deneyim şartı uzun metraj platformuyla benzerlik taşıyor.