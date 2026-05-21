Ümraniye Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Film Festivali, gala ve ödül töreniyle sona erdi. Dijital çağın sanatsal dönüşümünü gözler önüne seren festival, yapay zekanın yaratıcı potansiyelini sinema diliyle buluşturdu.

Festivalde altı farklı temada toplam 117 eser yarışmak için başvurdu. Teknik elemelerin ardından 87 eser ön eleme kurulunun dikkatli incelemesinden geçti. Her kategoride en iyi üç film seçilerek jüriye sunuldu. Yarışmacılar, yapay zekayı sadece teknik bir araç olarak değil, güçlü toplumsal mesajlar vermek için kullandıklarını gösterdi.

Sinema sektöründen deneyimli oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlerin yanı sıra yapay zeka uzmanlarının yer aldığı seçici kurul, aday filmleri titizlikle izleyerek kategori birincilerini belirledi. Jüri üyeleri, eserlerde teknolojik başarının yanı sıra estetik kalite ve toplumsal etkiyi ön planda tuttu.

Festivalin gala ve ödül töreninde konuşan Hasan Ustaosmanoğlu, “Dijital dönüşümün ve yapay zekanın hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bu çağda, sanatı ve teknolojiyi bir araya getirmek bizim için heyecan verici bir serüvendi. Lise ve üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde gençlerimizin bu alana olan ilgisini yakından gördük. 117 eser başvurdu ve her biri yapay zekayı toplumsal faydaya dönüştürme gayreti içindeydi” dedi.

Jüri üyesi ve sinema oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu ise şunları söyledi: “Bir sinema oyuncusu olarak yapay zekanın sinema sektörüne getirdiği yenilikleri deneyimlemek gerçekten ufuk açıcıydı. Eserleri değerlendirirken sadece teknolojik başarıya değil, bunun sinemanın estetik diliyle ve toplumsal mesajlarla nasıl harmanlandığına baktık. Karşımızda duygu ve düşünce barındıran yapay zeka eserleri vardı.”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, festivalin belediyenin vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak yapay zekayı gençlerimizin ve sanatçılarımızın sadece tüketim unsuru olarak değil, Milli Teknoloji Hamlesi, aile yapısının korunması, sıfır atık gibi toplumsal hassasiyetlerimizi anlatmak için güçlü bir araç olarak kullanmalarını istedik. Katılan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım ayrıca şöyle konuştu: “Ümraniye Belediyesi olarak dijital dönüşüm çağında sanatın ve teknolojinin yeni ifade biçimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Altı farklı temada ortaya çıkan eserler gerçekten göğsümüzü kabarttı. Gençlerimizin yapay zekayı bu denli profesyonelce ve toplumsal fayda gözeterek kullanması ülkemizin geleceği adına umut vericidir. Belediyecilik vizyonumuzla yenilikçi ve gençlerin önünü açan projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Festival boyunca düzenlenen söyleşi ve atölye çalışmalarıyla yüzlerce genç yapay zeka teknolojisine yakından tanıştı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin Ümraniye’yi inovasyon ve yaratıcılık merkezi haline getireceğini belirterek, festivalin önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutunu daha da güçlendireceklerini açıkladı.