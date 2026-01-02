Brendan Fraser, Takehiro Hira ve Mari Yamamoto'nun başrollerde yer aldığı, Japon yönetmen Hikari'nin filmi "Kiralık Aile" vizyona giriyor.Tokyo'da geçen hikaye, hayatına anlam arayan Amerikalı bir aktörün Japonya'daki "Kiralık Aile" ajansında çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkan sıradışı olayları anlatıyor.

Fraser'ın canlandırdığı kahraman, yabancıların hayatına farklı rollerle girdikçe performans ile gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaşır; beklenmedik bağlar kurar. Bu süreç, ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin gizli gücünü yeniden keşfetmesini sağlar.

"D.I.S.C.O."

Ömer Faruk Sorak imzalı "D.I.S.C.O.", aksiyon dolu komediyle seyirci karşısına çıkıyor.Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut'un oynadığı film, istihbarattan kovulan ajan Ertan ile mesleği öğrenen Zafer'in maceralarını konu ediniyor.

"MUHTEŞEM MARTY"

Timothée Chalamet, Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher ve Sandra Bernhard'ın başrolde olduğu "Muhteşem Marty", dram ağırlıklı bir biyografiyi perdeye taşıyor.Josh Safdie'nin yönettiği yapım, hayalleri ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty Mauser'ın kazanma hırsı uğruna yaptıklarını ve sonuçlarını anlatıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Korku severleri salonlara çekecek yapımlar arasında Mike P. Nelson'ın "Sessiz Gece, Kanlı Gece" filmi Rohan Campbell, Ruby Modine ve David Lawrence Brown ile izleyiciyle buluşuyor.Anastasiya Düz'ün yönettiği "Babil-i Cin 2", yatalak babaannesi için bakıcı tutan genç kızın getirdiği varlıklarla mücadelesini merkezine alıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Antonina Ruzhe'nin Rus yapımı animasyonu "Maşa ile Koca Ayıcıklar", sihirle keçiye dönüşen kardeşini kurtarmak için üç ayıyla birleşen Maşa'nın macerasını anlatıyor.

Chao Zhang'ın Çin filmi "Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk", denizaltı Comma'nın Mariana Çukuru'na sürüklenip su altı gizemine dalışını konu alıyor.

Mustafa Nebi Filik'in yerli animasyonu "Lumi'nin Kayıp Yumurtası", son dinozor Lumi'nin kayıp yumurtasını aramak için tehlikeli yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.