Gişenin zirvesindeki yerini koruyan Backrooms, üçüncü hafta sonunda da liderliği bırakmadı.
Sinemalarda en çok izlenen filmler açıklandı: Backrooms liderliğini sürdürüyor
12-14 Haziran hafta sonunda sinema salonlarında en fazla ilgi gören filmler açıklandı.Cemile Kurel
Hafta sonu boyunca 44 bin 865 kişi tarafından izlenen yapım, dünya genelinde 250 milyon dolar hasılat sınırına yaklaşırken Türkiye'deki toplam seyirci sayısını 293 bin 477'ye çıkardı.
İzleyici ilgisini her geçen hafta artıran Saplantı (Obsession) ise 41 bin 797 seyirciyle listenin ikinci sırasına yükseldi.
Film böylece toplamda 200 bin seyirci barajını geride bıraktı.
Listenin üçüncü sırasında, ünlü yönetmen Spielberg'in yeni filmi İfşa Günü (Disclosure Day) yer aldı. Yapım, vizyondaki ilk hafta sonunda 31 bin 484 seyirciye ulaşarak güçlü bir başlangıç yaptı.
Komedi türündeki Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer açılış haftasında 16 bin 490 izleyici tarafından tercih edilerek dördüncü sıraya yerleşti. İlk beşi tamamlayan film ise 16 bin 307 seyirciyle Korkunç Bir Film (Scary Movie) oldu.