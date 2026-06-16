Sinemalarda en çok izlenen filmler açıklandı: Backrooms liderliğini sürdürüyor

Komedi türündeki Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer açılış haftasında 16 bin 490 izleyici tarafından tercih edilerek dördüncü sıraya yerleşti. İlk beşi tamamlayan film ise 16 bin 307 seyirciyle Korkunç Bir Film (Scary Movie) oldu.