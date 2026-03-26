Bu hafta sinema salonlarında dramdan komediye, korku ve gerilimden animasyona kadar toplam 5 yeni film vizyona girecek.

Rus yönetmen Kirill Sokolov’un yönettiği “Seni Öldürecekler”, Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz’in başrollerini paylaştığı bir yapım. Film, New York’taki gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, burada faaliyet gösteren bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Sarı Zarflarİlker Çatak’ın 76. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan filmi “Sarı Zarflar”, festival yolculuğunun ardından Türkiye’de vizyona giriyor.Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı film, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz’in hayatlarının zor virajında yaşadıklarını konu alıyor.

Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı olan yapımda Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar ve Elit İşcan da rol aldı.Çamaşır SepetiRamazan Karakaş, Batuhan Okşar ve Ayça Aydın’ın başrollerde yer aldığı “Çamaşır Sepeti”, komedi severleri sinema salonlarına davet edecek.

Salih Karakaş’ın yönettiği film, oğlunun hayatına dair büyük bir yanlış anlamaya kapılan bir babanın, paragözlü bir psikolog ve kılık değiştiren komşular arasında kendini içinden çıkılmaz bir durumda bulmasını eğlenceli bir dille anlatıyor.

DrakulaLuc Besson’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Drakula”, fantastik unsurlar taşıyan romantik bir hikâye ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.Caleb Landry Jones, Christoph Waltz ve Zoe Bleu’nun rol aldığı film, yüzyıllar önce eşini kaybeden ve lanetlenen bir prensin, modern dünyada peşindeki avcılarla mücadelesini ele alıyor.

CinzarOnur Aldoğan’ın yönettiği korku filmi “Cinzar”, İstanbul’da maddi sıkıntılar içinde yaşayan genç bir adam ve hamile kalan kız kardeşinin, sığındıkları köyde giderek artan doğaüstü bir kabusun içine sürüklenmelerini işliyor.