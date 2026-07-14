Despicable Me evreninin yeni yapımı Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters), vizyondaki ikinci hafta sonunda elde ettiği 42 bin 774 seyirciyle gişenin ilk sırasında yer aldı.
Sinemalarda bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu
Box Office Türkiye, sinema salonlarında haftanın en çok izlenen filmlerini duyurdu. Gişede zirve, ikinci hafta sonunda da el değiştirmedi. Minyonlar ve Canavarlar, hafta sonu boyunca 42 bin 774 izleyiciye ulaşarak liderliğini korumayı başardı.Kaynak: Diğer
Film, gösterimde kaldığı ilk 12 günün sonunda ise toplam 226 bin 971 izleyici tarafından izlendi.
Dördüncü hafta sonunu geride bırakan Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5), 33 bin 318 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Toplam izleyici sayısını 700 bin sınırına yaklaştıran yapımı, açılış hafta sonunda 30 bin 996 seyirciye ulaşan, sevilen animasyonun canlı çekim uyarlaması Moana takip etti.
Yakın zamanda 500 bin seyirci barajını geçmesi beklenen Saplantı (Obsession), hafta sonunda 18 bin 260 kişi tarafından izlenerek dördüncü sıradaki konumunu korudu. Haftanın dikkat çeken yeni yapımlarından Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn) ise ilk hafta sonunda 12 bin 456 seyirciye ulaşarak gişe listesinin beşinci basamağına yerleşti.