Sinemalarda bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu

Yakın zamanda 500 bin seyirci barajını geçmesi beklenen Saplantı (Obsession), hafta sonunda 18 bin 260 kişi tarafından izlenerek dördüncü sıradaki konumunu korudu. Haftanın dikkat çeken yeni yapımlarından Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn) ise ilk hafta sonunda 12 bin 456 seyirciye ulaşarak gişe listesinin beşinci basamağına yerleşti.