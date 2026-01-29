Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Udo Kier ve Alice Carvalho'nun oynadığı "Gizli Ajan", politik gerilim ve dram türünü harmanlıyor.

Kleber Mendonça Filho'nun yönettiği yapım, 1977'de askeri diktatörlük altındaki Brezilya'da, rejim muhalifi bir kaçağın oğluna kavuşma çabasını ve peşindeki ajanlarla mücadelesini anlatıyor.

"KALPTEN SÖYLENEN BİR ŞARKI"

Kate Hudson ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı "Kalpten Söylenen Bir Şarkı", Milwaukee'de Neil Diamond şarkılarını seslendiren "Lightning and Thunder" grubunun kurucusu evli bir çiftin gerçek hayat hikayesini ve müzikal serüvenini beyaz perdeye taşıyor.

Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi ve Mustafa Shakir'in de yer aldığı biyografik filmin yönetmen koltuğunda Craig Brewer oturuyor.

"NÜRNBERG"

Dünya Savaşı sonrası Nürnberg Mahkemeleri'ni konu alan tarihi savaş filmi "Nürnberg", Amerikalı bir psikiyatristin Nazi lideri Hermann Göring'le yürüttüğü psikolojik analiz sürecini ve adalet arayışını merkeze alıyor.

James Vanderbilt'in yönettiği yapımda Richard E. Grant, Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, John Slattery ve Colin Hanks rol alıyor.

"YARDIM ÇAĞRISI"

Rachel McAdams ve Dylan O'Brien'ın başrollerde yer aldığı "Yardım Çağrısı", anlaşmazlık yaşayan iki meslektaşın uçak kazasından sağ kurtularak ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verirken birbirlerine karşı girdikleri güç savaşını işliyor.Korku ve gerilim unsurlarıyla dikkat çeken ABD yapımı filmin yönetmeni Sam Raimi.

"FIRTINA KIZ"

Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan, Burcu Kara, Kemal Uçar ve Can Bartu Aslan'ın oynadığı "Fırtına Kız", duygusal bir dram hikayesi sunuyor.

Hasan Doğan'ın yönettiği film, töre ve aile baskısına rağmen futbolcu olma hayalinden vazgeçmeyen genç bir kızın mücadelesini anlatıyor.

”MUTLUYUZ MU?

"İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak, Damla Çolak ve Buse Kara'nın rol aldığı "Mutluyuz mu?", yerli komedi severleri hedefliyor.

İbrahim Büyükak'ın Emrah Aguş'la birlikte yönettiği yapım, kızlarının isteği üzerine hala evliymiş gibi tatile çıkan boşanmış bir çiftin sahte mutluluk oyununu, geçmiş hatalar ve ebeveynlik yüzleşmeleriyle işliyor.

"BENDEN BOŞAN"

Khaled Marei'nin yönettiği Mısır yapımı "Benden Boşan", maddi kriz yüzünden eski evlerini satmak için bir araya gelen boşanmış bir çiftin, bu süreçte bağlarını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmesini konu alıyor.

"SON AN"

Jonathan Cohen ve Magalie Lepine Blondeau'nun başrollerde olduğu, Alice Vial'in yönettiği Fransız filmi "Son An", ölüleri görebilen bir palyatif bakım doktorunun gizemli Oscar'la tanışması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

"SÜPER KÖPEKLER: OYUN ZAMANI"

Haftanın animasyon filmi "Süper Köpekler: Oyun Zamanı", okulların açılmasıyla Süper Köpekler'in derslerine dönmesini ve mahalledeki yeni maceralarını eğlenceli bir şekilde ele alıyor.