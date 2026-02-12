Emerald Fennell’in yönettiği “Uğultulu Tepeler”, Emily Brontë’nin kült romanını beyaz perdeye taşıyor.

Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin başrollerini paylaştığı yapım, Yorkshire bataklıklarında geçen yıkıcı ve tutkulu bir aşk hikâyesini merkeze alıyor. Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif de kadroda yer alıyor.

“OLAY PARA”

Yerli komedi filmi “Olay Para”, tesadüfen ele geçen yüklü bir parayı saklama ve paylaşma çabası sırasında bir grup arkadaşın başından geçen komik olayları konu ediniyor. Kıvanç Baran Arslan’ın hem yönetip hem senaryosunu yazdığı filmde Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik oynuyor.

“KEDİ YOK”

Mısır yapımı absürt komedi “Kedi Yok”, bir müzeyi soymaya kalkışan suç çetesiyle müze çalışanları arasında yaşanan tuhaf ve gülünç olaylara odaklanıyor. Sarah Norah’ın yönettiği filmin senaryosunu Ayman Wattar kaleme aldı; başrollerde Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin var.

“MOMO”

Michael Ende’nin çok satan eserinden uyarlanan fantastik aile filmi “Momo”, zaman kavramı ve insan ilişkileri üzerine düşündürüyor. Zaman hırsızlarına karşı Momo’nun, zamanın koruyucusu Hora Usta ile mücadelesini anlatan yapımda Momo’yu şarkıcı Melis Fis seslendiriyor. Christian Ditter’in yönettiği filmin kadrosunda Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock gibi isimler bulunuyor.“

"SESSİZ TEPE: DÖNÜŞ”

Korku severlerin yakından tanıdığı “Sessiz Tepe” serisi, Christophe Gans yönetiminde geri dönüyor. “Sessiz Tepe: Dönüş”, James Sunderland’in gizemli bir mektup üzerine eski kasabasına dönüşünü ve yaşanan ürpertici olayları işliyor.

“BACAKLARIM OLSAYDI SENİ TEKMELERDİM”

Mary Bronstein’ın yazıp yönettiği “Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim”, dram ve komediyi harmanlıyor. Rose Byrne, Conan O’Brien, Danielle Macdonald ve A$AP Rocky’nin rol aldığı film, hasta çocuğuna bakan ve orta yaş krizindeki Linda’nın hayal kırıklıklarını ve yüzleşmelerini anlatıyor.

“SIRAT”

Cannes’da Jüri Ödülü’nü kazanan ve 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında aday olan “Sırat”, yarından itibaren vizyonda. Oliver Laxe imzalı deneysel yapım, Fas çölünde kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla çıktığı yolculuğu konu alıyor; İslam’daki köprü mitinden adını alıyor.

“KAHRAMAN CÜCELER: GÖREV BAŞINDA”

Animasyon türündeki “Kahraman Cüceler” serisinin ikinci filmi “Kahraman Cüceler: Görev Başında”, çocuk izleyicileri bekliyor. Jan Claudius Strathmann’ın senaryosunu yazdığı yapımda cüceler, modern teknolojinin tehdit ettiği geleneklerini korumaya çalışıyor. Dostluk, dayanışma, teknoloji ve doğa temalarını işleyen film keyifli bir seyir sunuyor.