Chris Pratt, Rebecca Ferguson ve Annabelle Wallis’in başrollerini paylaştığı "Merhamet Yok", gerilim, bilim kurgu ve aksiyon severlerin radarına girmeye aday. Timur Bekmambetov’un yönettiği, ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı film; yakın gelecekte, sermaye suçlarının tavan yaptığı bir dünyada geçiyor. Şiddet içeren bir suçla itham edilen ve masumiyetini ispat etmek zorunda kalan bir dedektifin öyküsünü anlatıyor. Dedektifin suçsuzluğunu kanıtlamak için başvurduğu “merhamet mahkemesi”nde yapay zeka hâkimi rolünü Rebecca Ferguson üstleniyor.

"MÜTHİŞ ELEANOR"



Danimarka asıllı Amerikalı genç oyuncu Scarlett Johansson’un ilk yönetmenlik denemesi olan bu dram, duygusal bir hikâyeyi perdeye taşıyor. June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapımda; büyük bir kaybın ardından New York’a yerleşen 93 yaşındaki Eleanor’un, katıldığı destek grubunda dikkat çekmek için anlattığı bir hikâyenin tetiklediği sürpriz gelişmeler merkeze alınıyor.



"KOKUHO"



Shuichi Yoshida’nın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Japon draması "Kokuho", iki kurgusal Kabuki sanatçısının yaşamını ve kariyer yolculuğunu derinlemesine inceliyor. Takahiro Miura, Ai Mikami, Soya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Nana Mori, Masatoshi Nagase ve Kyusaku Shimada’nın rol aldığı filmi Sang-il Lee yönetti.



HAFTANIN KORKU FİLMLERİ



Johannes Roberts’ın yönettiği "Primat"; Johnny Sequoyah, Jessica Alexander ve Troy Kotsur’un oyunculuğuyla, bir grup arkadaşın tropik tatilinin, kaldıkları yerdeki evcil şempanzenin kuduz olmasıyla kabusa dönüşmesini konu alıyor.



Mesut Erbaş ve Burak Küçük’ün yönettiği "Zir-i Cin 4: Nesep Bağı" ise bir ihaneti gizlemek için kara büyüye başvuran bir kadının çok daha büyük bir felakete yol açmasını işliyor.



HAFTANIN ANİMASYONLARI



Ricard Cusso ve Rio Harrington’un yönettigi Avustralya yapımı "Of-Pof Balık" ile Belçika-Fransa ortak yapımı "Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde", bu haftanın renkli animasyon seçenekleri olarak perdede yerini alıyor.