Animasyon türündeki “571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed”, İslamiyet’in doğuşunu ve Hazreti Muhammed’in hayatını odağına alıyor.

Pedagogların onayıyla hazırlanan yapım, Hazreti Peygamber’in çocukluk yıllarını ve toplumdaki adaletsizliklere karşı duruşunu eğitici bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film hem çocuklara hem de ailelere hitap etmeyi amaçlıyor.

“LARGO WİNCH: DÜNYANIN DURDUĞU AN”

Tomer Sisley’in bir kez daha efsanevi karakteri canlandırdığı “Largo Winch: Dünyanın Durduğu An”, aksiyon ve macera severleri salonlara davet ediyor. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan yapımda, küresel bir finans imparatorluğunun başındaki Largo Winch, büyük bir komployla yüzleşirken oğlunun kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu olaylar zinciri izleyiciyi ekrana kilitliyor. James Franco, Clotilde Hesme, Elise Tilloloy, Denis O’Hare ve Narayan David Hecter’ın da rol aldığı filmi Olivier Masset-Depasse yönetti.

“BAŞIBOZUKLAR”



Haftanın yerli komedi filmlerinden “Başıbozuklar”, Alaçatı’da konser vereceklerini sanarak yola çıkan bir müzik grubunun yanlışlıkla Suriye’deki bir Amerikan füze üssüne varmasıyla yaşanan kaotik olayları anlatıyor. Hakan Algül’ün yönettiği, Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı filmde Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren ve Mustafa Üstündağ başrollerde yer alıyor.

“LEE CRONİN’DEN MUMYA”



Korku sinemasının dikkat çeken isimlerinden Lee Cronin’in imzasını taşıyan “Lee Cronin’den Mumya”, klasik mumya efsanesine karanlık ve ürpertici bir yorum getiriyor. Sekiz yıl önce çölde kaybolan kızlarının birdenbire dönmesiyle bir ailenin yaşadığı korku dolu süreç, güçlü ses tasarımı ve yoğun atmosferiyle gerilimi zirveye çıkarıyor. Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy ve Natalie Grace başrolleri paylaşıyor.



“HAYVANLAR ALEMİ”



Orijinal adı “Animal Adventures: Save the Forest” olan animasyon film “Hayvanlar Alemi”, ormanlarını korumak için bir araya gelen cesur hayvanların macera dolu hikâyesini anlatıyor. Daniel Hernandez Torrado’nun yönettiği yapım, insan faaliyetlerinin doğal yaşamı tehdit etmesi üzerine kahramanların gösterdiği dayanışmayla çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefliyor ve keyifli dakikalar vaat ediyor.

“MOTHER MARY”



Başrollerini Anne Hathaway ve Michaela Coel’in üstlendiği “Mother Mary”nin yönetmen koltuğunda David Lowery oturuyor. Dram, gerilim ve müzik unsurlarını bir araya getiren film, şöhretin yarattığı ağır baskılarla mücadele eden bir sanatçının iç dünyasını ve yakın çevresiyle yaşadığı derin çatışmaları beyaz perdeye taşıyor.



“CİNNET-İ SIRRA”



Sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin dramını korku ögeleriyle harmanlayan yerli yapım “Cinnet-i Sırra”, gizemli ve metafizik olayların hâkim olduğu karanlık bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Cengiz Kaplan’ın yönettiği, Mona Özlem Yeşil’in senaryosunu kaleme aldığı filmde Cengiz Kaplan, Ada Mural ve Dilay Dilara Konuk rol alıyor.



