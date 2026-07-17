Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway ve Zendaya'nın rol aldığı "Odyssey", Homeros'un ölümsüz destanından beyaz perdeye uyarlandı.
Sinemalarda 6 yeni film bu hafta vizyona giriyor: Dramdan korkuya
Türkiye genelindeki sinema salonlarında bu hafta tarihi dram, aksiyon, gerilim ve korku türlerinde toplam 6 yeni yapım gösterime girdi. Haftanın en dikkat çeken filmi ise Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, yıldız isimleri bir araya getiren "Odyssey" oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odisseus'un memleketine dönüş yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve destansı maceraları konu alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde çekilen mitolojik aksiyon filminin yapımcılığını Syncopy adına Emma Thomas ile Christopher Nolan üstleniyor.
TRT ortak yapımı "Filistin 36", yönetmen Annemarie Jacir imzasını taşıyor. Film, 1936 yılında Filistin'de İngiliz sömürge yönetimine karşı yükselen direnişi, köyü ile Kudüs arasında gidip gelen genç bir karakterin gözünden aktarıyor. Oyuncu kadrosunda Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass, Jeremy Irons, Liam Cunningham, Dhafer L'Abidine, Robert Aramayo, Billy Howle ve Yasmine Al Massri yer alıyor.
Tereza Nvotova'nın yönetmenliğini yaptığı "Baba", küçük kızını istemeden aracında unutan bir babanın yaşadığı büyük trajediyi merkezine alıyor. Film, olayın ardından karakterin hukuki süreç, toplumsal baskı ve derin suçluluk duygusuyla verdiği mücadeleyi işliyor.
İranlı yönetmen Saeed Roustaee'nin yeni filmi "Ceza", iki çocuğunu tek başına büyüten 45 yaşındaki dul hemşire Mahnaz'ın hayatına odaklanıyor. Yapım, karakterin yaşam mücadelesini ve karşılaştığı zorlukları dramatik bir dille beyaz perdeye taşıyor.
Gerilim ve korku severler için vizyona giren "Noise: Lanetin Sesi", yönetmen Kim Soo-jin'in imzasını taşıyor. Film, işitme engelli Ju-young'un kaybolan kız kardeşini ararken gizemli seslerin yükseldiği bir apartmanda yaşadığı ürkütücü olayları ve binanın karanlık geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıkla karşılaşmasını anlatıyor.
Haftanın yerli korku yapımı "Kybele'nin Laneti: İstila" ise Zülfü Hamit Altın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Film, 25 haneli sakin bir köyde, köylülerden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmesi ve ardından tılsımlı ilimlere hâkim gizemli bir kişinin köye gelmesiyle başlayan dehşet dolu gelişmeleri konu ediniyor.