Sinemalarda 6 yeni film bu hafta vizyona giriyor: Dramdan korkuya

Gerilim ve korku severler için vizyona giren "Noise: Lanetin Sesi", yönetmen Kim Soo-jin'in imzasını taşıyor. Film, işitme engelli Ju-young'un kaybolan kız kardeşini ararken gizemli seslerin yükseldiği bir apartmanda yaşadığı ürkütücü olayları ve binanın karanlık geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıkla karşılaşmasını anlatıyor.

Haftanın yerli korku yapımı "Kybele'nin Laneti: İstila" ise Zülfü Hamit Altın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Film, 25 haneli sakin bir köyde, köylülerden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmesi ve ardından tılsımlı ilimlere hâkim gizemli bir kişinin köye gelmesiyle başlayan dehşet dolu gelişmeleri konu ediniyor.