Sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan, Alfred Hitchcock imzalı Psycho (Sapık), vizyona girmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen etkisinden hiçbir şey kaybetmedi.
Sinemada psikolojik gerilimin öncüsü: Alfred Hitchcock ve Psycho
Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un 1960 yapımı başyapıtı Psycho, yarattığı derin psikolojik korku atmosferi ve sinematografik devrimleriyle modern sinemanın rotasını değiştirmeye devam ediyor.Alper Talha Şimşek
Robert Bloch'un aynı adlı romanından uyarlanan film, sadece bir korku hikayesi sunmakla kalmamış, izleyicinin zihnine sızan psikolojik gerilim türünün de öncüsü olmuştur.
Dönemin büyük stüdyolarının "çok karanlık ve riskli" bularak bütçe vermeyi reddettiği proje, Hitchcock’un kişisel çabaları ve televizyon ekibiyle birlikte oldukça düşük bir bütçeyle siyah-beyaz olarak çekildi.
Janet Leigh'in canlandırdığı Marion Crane karakterinin sevgilisiyle yeni bir hayata başlamak adına patronunun parasını çalmasıyla başlayan hikaye, izleyiciyi hiç beklemediği bir patikaya sürükledi.
Yolunun kesiştiği ıssız Bates Motel ve otelin tuhaf işletmecisi Norman Bates (Anthony Perkins), sinema literatürüne altın harflerle kazınacak bir gerilimin fitilini ateşledi.
45 SANİYEDE DEĞİŞEN KURALLAR
Filmin başarısının arkasındaki en büyük güç, Hitchcock'un seyirci manipülasyonundaki dehasıydı. Sinema tarihinin en çok analiz edilen sahnelerinden biri olan 45 saniyelik "duş sahnesi", tam 78 farklı kamera açısı ve Bernard Herrmann’ın tüyler ürperten çığlık benzeri keman yaylıları eşliğinde montajlandı.
Dönemin sansür kurallarını esneten bu sahne, ana karakterin filmin ortasında öldürülebileceğini göstererek Hollywood’un yerleşik anlatı yapısını kökünden sarstı.
Bugün bile popüler kültürde, dizilerde ve modern gerilim sinemasında izlerini gördüğümüz Psycho, Norman Bates karakterinin derinliklerinde barındırdığı "Oedipus kompleksi" ve kimlik bölünmesiyle psikolojik gerilimin zirvesi kabul ediliyor.
Ustanın "Seyirciyle bir piyanoymuş gibi oynadım" dediği bu başyapıt, sinemanın sadece bir izleme eylemi değil, kolektif bir duygu manipülasyonu olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.