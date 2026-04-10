Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace ve Bill Camp’ın rol aldığı “Nasıl Katil Olunur”, gerilim, dram ve komedi ögelerini bir arada sunan bir hikâyeyi konu alıyor.

John Patton Ford’un yönettiği film, Redfellow ailesinin dışlanmış bir üyesi olan Beckett’ın, miras sıralamasında geride kalmamak için aile bireylerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

“BİTMESİN HİKAYEMİZ”

Robert Ronny’nin yazıp yönettiği film, romantik komedi türünde izleyiciyle buluşacak. Bryan Domani, Vanesha Prescilla ve Davina Karamoy’un yer aldığı yapım, genç yaşta başlayan bir ilişkinin ağır hastalıkla sınanan sürecini ele alıyor.

“AÇLIK OYUNLARI”

Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson’ın başrollerinde yer aldığı Gary Ross imzalı 2012 yapımı “Açlık Oyunları”, yeniden sinemalarda gösterilecek.

“TİMUR: BİR FATİH’İN YÜKSELİŞİ”

Jacob Schwarz’un yönettiği film, aksiyon ağırlıklı tarihi bir anlatı sunuyor. Christian Mortensen’in başrolde olduğu yapım, Timur’un Orta Asya bozkırlarındaki yükselişini konu ediniyor.

“KOPYA KAĞIDI”

Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed ve Kamal Abu Raya’nın oynadığı Mısır yapımı film, komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Khaled Diab’ın yönettiği yapım, sınav sırasında öğretmenin ölümü sonrası öğrencilerin kopya düzenini sürdürme çabasını işliyor.

“KUL DİLEMMA”

Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar ve Sadi Celil Cengiz’in rol aldığı Mehmet Emin Yıldırım filmi, bastırılmış duygularla yüzleşen bir adamın karanlık geçmişini konu alıyor.

“IRON LUNG”

Mark Fischbach’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapım, felaket sonrası dünyada bir mahkûmun “Iron Lung” adlı denizaltıyla bilinmeyen bir okyanusu keşfetmesini anlatıyor.

“KARABASAN”

Mesut Çetin imzalı film, yerli korku türünde izleyiciyle buluşuyor. Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer ve Ali Buga’nın rol aldığı yapım, karanlık bir korku hikâyesi sunuyor.

"KUTUP KAHRAMANLARI"

Aleksey Zamyslov'un filmi "Kutup Kahramanları", animasyon severlerin ilgisini çekmeye aday olacak.

Rus yapımı film, kutupların dondurucu atmosferinde geçen yüksek tempolu bir macerayı konu ediniyor.