Hafta sonu sinemaseverlerin heyecanla bekledi dört yeni yapım vizyona girecek… Büyük bütçelerle yapıma hazırlanan filmleri YENİÇAĞ okurları için derledim.

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Marvel karakterleri arasında en sevilen kahramanlardan biri olan Örümcek Adam, Yepyeni Bir Gün ile beyazperdede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Peter Parker, sevdiklerini korumak uğruna geçmişinden ve bağlarından vazgeçmenin bedelini öderken, bu kez yalnızca düşmanlarıyla değil, kendi kaderiyle de mücadele ediyor. New York sokaklarında kimliğini gizleyerek sürdürdüğü bu yeni yolculukta, kahraman olmanın getirdiği sorumluluklarla yüzleşirken kendi iç dünyasında da zorlu bir sınavdan geçerek efsanesine yeni bir sayfa ekliyor.

Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün

Sanat tarihinin en özgün figürlerinden biri olan Amedeo Modigliani’nin hayatından bir kesiti beyazperdeye taşıyan Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün, 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı gölgesindeki Paris'te geçen çok spesifik ve kritik bir zaman dilimine odaklanır. Yönetmen koltuğunda Johnny Depp’in yer aldığı yapımda, Al Pacino da güçlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Paris’in bohem atmosferinde geçen film; sanat, tutku ve bireysel özgürlük arasındaki ilişkiyi ele alırken, Modigliani’nin eserlerinin ardındaki duygu dünyasına da ışık tutuyor.

Özgür Kedi Scotty

Özgür Kedi Scotty, sokak hayatının dinamiklerine hâkim olan ve yalnızlığı tercih eden bir kedinin hikâyesini merkezine alır. Scotty'nin kurduğu bu düzen, Katie isminde bir ev kedisinin beklenmedik bir şekilde hayatına dâhil olmasıyla değişime uğrar. İkili, şehrin çeşitli bölgelerinde diğer sokak kedilerinin de karşılarına çıktığı bir yolculuğa adım atar. Yaşanan bu süreç, Scotty'nin yalnızca yeni çevreleri keşfetmesiyle sınırlı kalmaz; aynı zamanda yaşamında ilk kez nereye ait olduğunu sorguladığı bir döneme dönüşür.

Melodi ve Neşeli Notalar

Müziğin birleştirici gücünü merkezine alan Melodi ve Neşeli Notalar, Melodi ve Efe’nin sevdikleri müzik öğretmenlerini kaybetmemek için çıktıkları macera dolu yolculuğu anlatıyor. Büyük İstanbul Müzik Yarışması’na hazırlanan ikili, farklı enstrümanların eşlik ettiği renkli bir serüvenin içine sürükleniyor. Yönetmenliğini Mustafa Nebi Filik’in üstlendiği yapım, İstanbul’un eşsiz atmosferini müzikle buluştururken; dostluk, dayanışma ve hayallerin peşinden gitme temasını sıcak bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.