Sinemaseverler için mart ayının son haftası hareketli geçiyor. 27 Mart 2026 Cuma itibarıyla sinema salonlarında 5 yeni yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyondan korkuya, animasyondan drama ve belgesele kadar geniş bir yelpazede filmler vizyonda yerini alıyor.

Bu hafta beyazperdede öne çıkan yapımlar şöyle:

1. DRAKULA (DRACULA: A LOVE TALE)

Luc Besson’un yönettiği fantastik-korku filmi, 15. yüzyılda karısının ölümüyle inancını kaybeden ve vampire dönüşen Kont Dracula’nın hikâyesini anlatıyor. 400 yıl inzivada yaşayan Dracula, geçmişteki büyük aşkına benzeyen bir kadını görünce yeniden harekete geçer. Bir grup bilim insanı ve din adamı ise bu kadim varlığı yok etmek için peşine düşer. Başrollerde Caleb Landry Jones, Christoph Waltz ve Zoë Bleu yer alıyor.

2. KEDİ VE KÖPEK: BÜYÜK MACERA

Eğlenceli bir aile animasyonu! Ünlü influencer kedi Diva’nın sahibi Monica ile köpeği Chichi, uluslararası bir hırsızın yuttuğu yakutu fark etmeden pistte kaybolur. Zıt karakterdeki kedi ve köpek, sevdiklerini bulmak için istemeden iş birliği yapmak zorunda kalır. Peşlerindeki kararlı polis Brandt ise yakutu ele geçirmek için her şeyi göze alır.

3. SARI ZARFLAR

Berlin Film Festivali’nde büyük ödülle dönen dikkat çekici yerli yapım. Ankara’nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz’in yeni oyunlarının prömiyer gecesi yaşananlar, ailelerinin hayatını altüst eder. İşlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına sığınmak zorunda kalır. Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı dram, değerler ile aile arasındaki çatışmayı derinlemesine işliyor. Yönetmen koltuğunda İlker Çatak oturuyor.

4. SENİ ÖLDÜRECEKLER (THEY WİLL KİLL YOU)

Gerilim ve korku dolu bir yapım. Lüks “The Virgil” apartmanında temizlikçi olarak işe başlayan genç bir kadın, kısa sürede bina sakinlerinin karanlık bir tarikatla bağlantılı olduğunu fark eder. Şafak vaktine kadar sürecek ölümcül bir ayinin hedefi haline gelen karakter, binadaki tuzaklarla dolu labirentte hayatta kalmaya çalışır.

5. YAPARSIN ŞEKERİM

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen’i anlatan duygusal ve ilham verici belgesel. Dormen’in kariyerini, öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını ve yakın çevresini mercek altına alan film, sanatın bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatıyor. Röportajlar ve Dormen’in kendi anlatımlarıyla zenginleşen yapım, her düşüşü yeni bir başlangıca çeviren sanatçının hikâyesini ekrana taşıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde vizyona girmesi anlamlı bir tesadüf.

Bu hafta sinemada hem Hollywood yapımları hem de güçlü yerli filmler izleyicileri bekliyor.