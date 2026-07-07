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2025 yılında sinema sektöründe yapay zekânın kullanımıyla ilgili tartışmaların merkezine yerleşen yapay zekâ karakteri Tilly Norwood, bu kez bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yapay zekâ odaklı yapım şirketi Particle 6, Norwood'un başrolünde yer alacağı "Misaligned" adlı uzun metraj filmi duyurdu.

Şirket, yapımı "varoluşsal yapay zekâ kaosunu büyüme hikâyesiyle harmanlayan bir komedi-drama" olarak tanımlarken, filmin "Tillyverse" adı verilen dijital bir evrende geçeceğini açıkladı.

YAPAY ZEKÂ KARAKTERİNİN DÖNÜŞÜMÜ ANLATILACAK

Film, gerçek bir bedeni ya da çocukluğu bulunmayan ve yalnızca başkalarının anılarına erişebilen yapay zekâ karakteri Tilly'nin hikâyesini konu alıyor. Karanlık ağdan gelen asi bir botun etkisiyle güvenlik sınırlarını aşan Tilly'nin zamanla istekler, hırslar ve insani özellikler geliştirmesi anlatılacak.

İNSAN VE YAPAY ZEKÂ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

"Misaligned", Particle 6'nın ilk uzun metrajlı yapımı olacak. Yapım sürecinde yönetmenler, senaristler ve kurgucuların yanı sıra yapay zekâ uzmanlarının da görev alacağı hibrit bir çalışma modeli uygulanacak. Ayrıca projeye yapay zekâ eğitimleri ve mentorluk programlarının da entegre edileceği belirtildi.

Particle 6 CEO'su Eline van der Velden, başarılı hikâye anlatımının yalnızca yapay zekâ ile değil, insan deneyimi ve yaratıcı muhakemeyle mümkün olduğunu savunarak, geleceğin sinemacılarının bu iki alanı bir araya getirebilen isimler olacağını söyledi.

Henüz geliştirme aşamasındaki "Misaligned" için oyuncu ve teknik ekip çalışmalarının sürdüğü bildirildi.