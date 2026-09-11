Hikâye, yaşamın sırrını çözmeye takıntı derecesinde odaklanan hırslı bilim insanı Victor Frankenstein’ın çalışmalarını merkezine alır. Victor, kadavralardan topladığı parçaları bir araya getirerek doğanın sınırlarını zorlayan bir deney gerçekleştirir ve cansız bedenlere hayat vermeyi başarır. Ancak yarattığı varlığın ürkütücü görünümü karşısında büyük bir dehşete düşerek onu kendi kaderine terk eder.

ÖFKE VE İNTİKAM ARAYIŞI

Dünyaya gözlerini tamamen savunmasız ve masum bir şekilde açan yaratık, toplumun içine karışmaya ve sevgiyi öğrenmeye çalışır. İnsanlardan yalnızca nefret, şiddet ve dışlanma gören varlık, içindeki iyilik duygularını zamanla kaybeder. Yaşadığı derin yalnızlık ve reddedilmişlik hissi, onu yaratıcısına karşı büyük bir öfkeye ve intikam arayışına sürükler.

İNSAN OLMANIN GERÇEK ANLAMI

Yaratık, Victor’dan kendisine eşlik edecek bir partner yaratmasını talep eder. Bu talebin reddedilmesi üzerine ikili arasında geri dönülemez, yıkıcı bir çatışma başlar. Victor’un sevdiklerini hedef alan bu amansız takip, her iki karakteri de Kuzey Kutbu'nun dondurucu soğuklarına ve mutlak bir yıkıma doğru sürükler. Film; etik sınırları, reddedilmişliğin getirdiği karanlığı ve insan olmanın gerçek anlamını sorgular.