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İş Sanat’ın kültür ve sanat programları sonbahar döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Galataport’ta sanatseverleri ağırlayan İş Vapur, Ekim ayı boyunca kentin tarihine, beyaz perdenin ikonik şehirlerine ve oyunculuk sanatına odaklanan özel buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Kentin geçmişine ve geleceğine yeni ufuklar açmayı hedefleyen bu etkinlikler, İstanbul’un büyülü atmosferini sanatla harmanlıyor.

Kentin saklı kalmış hikâyelerini kendine has dinamik ve sürükleyici tarzıyla aktaran Levent Erden, İstanbul Kafası başlıklı söyleşi serisiyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Erden bu ay gerçekleştireceği oturumda, İstanbul’un semtlerinin, sokaklarının, tarihi mekânlarının ve gezilecek yerlerinin isimlerini nereden aldığını derinlemesine inceliyor.

Tarihin ve günlük yaşamın kesişim noktalarına ışık tutan bu özel sohbet, 8 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da İş Vapur’da başlayacak. Etkinlik, günlük hayatta önünden geçip gittiğimiz mekânların arkasındaki zengin geçmişi merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İş Vapur’un ilgiyle takip edilen sinema söyleşilerinden 3 Film 1 Şehir, beyaz perdenin merceğinden kentleri yeniden keşfetmeye devam ediyor. Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın moderatörlüğünde yürütülen programın bu ayki odak noktası Almanya'nın tarihi ve kültürel başkenti Berlin oluyor.

9 Ekim Cuma günü saat 18.00’de başlayacak olan sohbette; Berlin’in farklı hikâyeleri, toplumsal dokusu ve yıllar içinde geçirdiği büyük dönüşümler üç başyapıt üzerinden ele alınıyor. İncelemeye konu olan yapıtlar şu şekilde sıralanıyor:

Wim Wenders imzalı 1987 yapımı Berlin Üzerindeki Gökyüzü (Der Himmel über Berlin)

Tom Tykwer direktörlüğünde çekilen 1998 yapımı Koş Lola Koş (Run Lola Run)

Fatih Akın’ın usta işi 2004 yapımı Duvara Karşı (Gegen die Wand)

Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde yürütülen İstanbul Hafızası buluşmaları, İstanbul’da yaşayan, bu kentte üreten ve eserleriyle şehre ilham veren değerli sanatçıları ağırlamayı sürdürüyor. Sanatçıların şehirle kurdukları kişisel ve mesleki bağların ele alındığı söyleşi serisinin bu ayki konuğu ise sevilen oyuncu Ulaş Tuna Astepe oluyor.

24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek bu buluşmada, İstanbul’un oyunculuk sanatı üzerindeki etkileri samimi bir dille masaya yatırılacak. Katılımcılar, Ulaş Tuna Astepe’nin kişisel İstanbul yolculuğuna, şehirden aldığı ilham kaynaklarına ve oyunculuk kariyerindeki dönüm noktalarına yakından tanıklık etme fırsatı yakalayacak.