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Sinema dünyasının heyecanla takip ettiği Christopher Nolan imzalı "The Odyssey", beyaz perdedeki ilk haftasını geride bırakmışken beklenmedik bir sızıntı skandalıyla gündeme geldi. Vizyondaki 9'uncu gününü dolduran filmin HD kalitesindeki tam kopyası internete sızdırıldı. X platformuna yüklenen video, yetkililer müdahale edip yayından kaldırana kadar 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.

TELİF HAKKI MESAİSİ VE DİJİTAL SAVAŞ

Yapımcı firma Universal ile X platformu yönetimi, telif ihlali oluşturan ilk paylaşımı ve ardından yüklenen diğer kopyaları sistemden hızla kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak dijital mecralara bir kez yayılan kayıtların internet ortamından tamamen silinmesinin oldukça güç olduğu ifade ediliyor.

GİŞE REKORLARI KIL PAYI ETKİLENMEYEBİLİR

Filmin dijital ortama düşmesine rağmen gişe performansının bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. Büyük ekran deneyimini hedefleyen sinemaseverlerin ilgisi sayesinde IMAX salonlarının biletleri tükenmiş durumda. Sinema eleştirmenleri, görsel şölen sunan bu ölçekteki bir yapımın salon izleyicisini çekmeye devam edeceğini öngörüyor.

DEV KADROLU EPİK MACERA

Nolan'ın Homerus'un ünlü Odisseia destanından beyaz perdeye uyarladığı "The Odyssey", yaklaşık 250 milyon dolarlık devasa bütçesiyle yönetmenin en pahalı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Başrolde Odysseus karakterine Matt Damon hayat verirken; oyuncu kadrosunda Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor.