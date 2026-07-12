Kullanıcıların izledikleri filmleri günlük gibi kaydettiği, oylayıp incelediği popüler sosyal sinema platformu Letterboxd, devasa bir satış süreciyle çalkalanıyor. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre dijital yayın devi Netflix, platformu satın almak için oldukça ciddi bir süreç yürütüyor. Ancak yarışta yalnız değil; sinema endüstrisinin köklü stüdyolarından Sony Pictures ile David Ellison liderliğindeki Paramount Skydance de Letterboxd'ı kendi bünyesine katmak için ilk görüşmeleri gerçekleştiren alıcılar arasında yer alıyor.

Satış ve danışmanlık süreçlerini ünlü yatırım bankası LionTree'nin yürüttüğü platform için masada konuşulan güncel piyasa değerlemesinin yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

DEĞERİ KISA SÜREDE KATLANARAK ARTTI

2011 yılında kurulan ve özellikle pandemi dönemindeki karantina süreçlerinde sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelerek patlayıcı bir büyüme yakalayan Letterboxd, son dönemde küresel çapta 30 milyon aktif kullanıcı barajını aşmayı başardı.

Platformun mevcut ortaklık ve hisse yapısı ise şu detayları barındırıyor:

Çoğunluk Hissesi: Kanadalı yatırım firması Tiny, 2023 yılında platformun yüzde 60'lık çoğunluk hissesini yaklaşık 50-60 milyon dolar aralığında bir değerlemeyle satın almıştı.

Kurucu Ortaklar: Şirketin kurucuları Matthew Buchanan ve Karl von Randow, ellerinde bulundurdukları yüzde 40'lık azınlık hissesiyle platformun yönetimini Auckland'daki merkezlerinden sürdürmeye devam ediyor.

Yeni Talipler: Sektör devlerinin yanı sıra TPG ve RedBird Capital gibi özel sermaye şirketleri ile Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian'ın da bu 250 milyon dolarlık satış süreciyle yakından ilgilendiği sızan bilgiler arasında.

KULLANICILARDA TEKEL VE GÜVEN ENDİŞESİ

IMDb'nin Amazon çatısı altında bulunması veya Rotten Tomatoes'un bir dönem NBCUniversal kontrolünde kalması gibi, bağımsız sinema eleştiri platformlarının endüstri devleri tarafından satın alınması sinema dünyasında her zaman tartışma yaratıyor.

Letterboxd kullanıcıları ve bağımsız eleştirmenler, özellikle Netflix veya Sony gibi bir dağıtımcının platformun ana sahibi olması durumunda, kendi yapımlarına daha fazla algoritma önceliği tanıyabileceği veya puanlamalarda tarafsızlığın gölgelenebileceği endişesini taşıyor. Şirketlerin kendi içeriklerini parlatmak için topluluk puanlarını manipüle etme ihtimali, izleyiciler nezdinde şimdiden büyük bir tekel kaygısı doğurmuş durumda.