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2024 yılında vizyona giren "Alien: Romulus"un yakaladığı gişe başarısına rağmen, serinin yaratıcısı Ridley Scott serinin dizginlerini yeniden devraldı. 20th Century Studios çatısı altında yürütülen ve şimdilik "Alien: Awakening" çalışma adıyla bilinen yeni proje, seriyi bağımsız hikayeler yerine yeniden Scott'ın kurguladığı ana evrene bağlayacak.

ALIEN: AWAKENING DAVID KARAKTERİNE ODAKLANACAK

"Prometheus" ve "Alien: Covenant" filmlerine doğrudan bir devam halkası olarak tasarlanan yeni yapım, Michael Fassbender'ın canlandırdığı sentetik insan David karakterinin merkezinde şekillenecek. Kontrolden çıkarak yaratıcılarına başkaldıran ve kendi planlarını devreye sokan android David, hikayede kendi "cesur yeni dünyasını" inşa etme mücadelesi verecek.

KORKUDAN ZİYADE YAPAY ZEKA VE BİLİM KURGU ÖN PLANDA

Yeni filmin saf bir canavar ve korku temasından ziyade bilim kurgu unsurlarına ve yapay zekanın tehlikelerine odaklanması planlanıyor. Yapay zekanın insan kontrolünden çıkma potansiyelini felsefi bir çerçevede ele alacak olan Ridley Scott, projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve vizyon tarihinin ilerleyen dönemde netleşeceğini ifade ediyor.