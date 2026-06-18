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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sinema biletlerinde yeni kurallar belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle “film özel bileti” adıyla yeni bir bilet türü tanımlanırken, indirimli biletlerde uygulanabilecek oranlar da yeniden düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FİLM ÖZEL BİLETİ TANIMLANDI

Yönetmelikle birlikte “film özel bileti” adı altında yeni bir bilet türü oluşturuldu.

Buna göre, film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan biletler “film özel bileti” olarak değerlendirilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLERDE ORANLAR BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre;

* Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar,

* Engelli, şehit yakını, gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde yüzde 50’ye kadar,