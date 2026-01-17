“A.B.İ” dizisiyle ekranlara geri dönen Kenan İmirzalıoğlu, “Selena” ile gönüllerde taht kuran oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi.
Sinem Kobal'ın gizli yeteneği ortaya çıktı: Kafkas dansıyla Azerbaycan’da hayran bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, bir film gösterimi için gittiği Azerbaycan'da Azeri halk oyunlarına coşkuyla eşlik etti. İki dansçıyla karşılıklı Kafkas dansı sergileyen Kobal, izleyenleri adeta büyüledi.
Ünlü çift, 2020’de Lalin, 2022’de ise Leyla isimlerini verdikleri kız çocuklarıyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.Bir süredir oyunculuk projelerine ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde film gösterimi için Azerbaycan’a davet edilen ünlü oyuncu, etkinliğin ardından ekiple Bakü’de bir restoranda yemek yedi. Bu sırada restorandaki dansçılar Kobal’ın etrafını sardı.
Azeri halk oyunlarına katılan Kobal, daha sonra iki dansçıyla karşılıklı Kafkas dansı yaptı. Samimiyeti, doğal duruşu ve dans yeteneğiyle Azerileri kendine hayran bıraktı.
Öte yandan son günlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara “Aralık geçerken” yazan Kobal, takipçilerinden büyük ilgi gördü. 38 yaşındaki oyuncunun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
LALİN 5 YAŞINDA
Anne olduktan sonra vaktinin büyük kısmını kızlarına ayıran Sinem Kobal, 6 milyon takipçili Instagram hesabından 5 yaşına giren kızı Lalin’in doğum gününü kutladı.
Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarının yüzlerini paylaşırken özenle gizliyor.Bu arada yakın zamanda 38 yaşına giren ünlü oyuncu, 6 milyon takipçili hesabından doğum günü fotoğraflarını paylaştı.
Kobal’ın pastasındaki “Hem harbi hem barbie” yazısı da dikkati çekti. İki çocuk annesi 38 yaşındaki Kobal’ın paylaşımları kısa sürede yoğun beğeni ve yorum topladı.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Aslen Rize Hemşin kökenli bir ailedendir; babası inşaat mühendisi Mehmet Kobal, annesi ev hanımı Nuray Kobal’dır. Kerem Kobal adında bir erkek kardeşi vardır.
Çocukluğundan itibaren sanata ve spora yatkın bir yapısı olan Kobal, 4 yaşında Yıldız Alpar Bale Okulu’nda bale eğitimine başladı ve 8 yıl boyunca devam etti. Royal Akademi’den diploma aldı. Ortaokul ve lise yıllarında basketbol, voleybol ve step gibi sporlarda başarılı oldu; okul takımlarıyla şampiyonluklar kazandı.
İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü bitirdi. Hâlâ latin dansları ve aikido ile ilgilenmektedir.
Oyunculuk kariyerine 13 yaşında Dormen Tiyatrosu’nda başladı ve 2000-2003 yılları arasında Star TV’de yayınlanan “Dadı” dizisinde Dilara Giritli karakteriyle profesyonel olarak ekrana çıktı. Ardından “Hürrem Sultan” (2003), “Lise Defteri” (2003), fantastik çocuk dizisi “Selena” (2006-2009, 104 bölüm başrol) gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.
“Selena” dizisiyle Jetix Çocuk Ödülleri’nde “En Sevilen Türk Kadın Oyuncu” seçildi.Sinema kariyerinde “Okul” (2004), “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” (2006), “Ayakta Kal” (2008), “Romantik Komedi” (2010) gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda “Küçük Sırlar”, “Gönül İşleri”, “Yüz Yüze” (2017, Seliha karakteri), “Analar ve Anneler” (2015) ve son dönemde Exxen platformunda “Karşılaşmalar” gibi projelerde yer aldı.
Özel hayatında 2009-2013 yılları arasında futbolcu Arda Turan ile ilişki yaşadı. 14 Mayıs 2016’da oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası’nda evlendi. Çiftin ilk kızı Lalin 2020’de, ikinci kızı Leyla 2022’de dünyaya geldi. Anne olduktan sonra oyunculuk projelerine daha az yer veren Kobal, sosyal medya paylaşımları ve aile yaşamıyla gündemde kalmaya devam ediyor.