Sinem Kobal'ın gizli yeteneği ortaya çıktı: Kafkas dansıyla Azerbaycan’da hayran bıraktı

Çocukluğundan itibaren sanata ve spora yatkın bir yapısı olan Kobal, 4 yaşında Yıldız Alpar Bale Okulu’nda bale eğitimine başladı ve 8 yıl boyunca devam etti. Royal Akademi’den diploma aldı. Ortaokul ve lise yıllarında basketbol, voleybol ve step gibi sporlarda başarılı oldu; okul takımlarıyla şampiyonluklar kazandı.