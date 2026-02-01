Sinem Kobal, Instagram hesabında dikkat çeken bir hamle yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve 6 milyondan fazla takipçisi bulunan Kobal, birden fazla ünlü isim ile çeşitli kurumsal hesapların takibini bıraktı.

Toplam 226 hesabı takipten çıkaran oyuncunun bu kararı sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi takipçiler hareketi klasik bir “Instagram temizliği” olarak nitelendirirken, kimileri de dijital dünyada sadeleşme çabası şeklinde yorumladı.

Sinem Kobal’ın takipten çıktığı isimler arasında Burak Özçivit, Demet Akalın, Kaan Urgancıoğlu, Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Selin Şekerci, Murat Yıldırım, Onur Ünlü, Ezo Sunal ve Nuri Bilge Ceylan gibi tanınmış kişiler bulunuyor.