Sindirim dostu: Yaz aylarının incisi incir meyvesinin mucizevi faydaları

İNCİR NASIL TÜKETİLEBİLİR?

İncir çoğu kişi için güvenli ve besleyici bir gıda olsa da bazı grupların dikkatli tüketmesi gerekebilir.

Diyabet hastaları, incirin doğal şeker içeriği nedeniyle porsiyon miktarına dikkat etmeli. Kan şekeri kontrolü açısından tüketim miktarı kişisel beslenme planına uygun olmalı.

Kronik ishal problemi yaşayan kişilerde ise yüksek lif içeriği nedeniyle incir bazı şikâyetleri artırabilir. Ayrıca paketli kuru incirlerde kullanılan bazı koruyucu maddelere karşı hassasiyeti olan kişilerin doğal ve katkısız ürünleri tercih etmesi faydalı olabilir.