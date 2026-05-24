Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Ortaokulu tarafından organize edilen Tübitak 4006 Bilim Fuarı, mahalle düğün salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırladığı 18 farklı proje, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

Kırsal mahallede ilk kez gerçekleştirilen bu önemli bilim şenliğine; Belediye Başkan Yardımcısı Görkan Sıtkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı.

İki gün süren etkinlik kapsamında, sadece mahalle halkı değil, ilçe merkezindeki diğer okullardan gelen çok sayıda öğrenci ve öğretmen de fuarı ziyaret ederek projeleri yakından inceledi. Bilim şenliği boyunca sergiyi ziyaret eden katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaretçiler, öğrencilerin yoğun emeklerle ortaya koyduğu bilimsel çalışmaları ilgiyle takip etti.