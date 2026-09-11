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Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. "Süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın hasat heyecanının yaşandığı şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.





'ARONYANIN İLÇEMİZDE ÜRETİLMESİ GURUR VERİCİ'

Şenlikte konuşan Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, aronya üretiminin ilçe açısından önemli bir tarımsal değer olduğunu söyledi.

Aronyanın yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak anıldığını belirten Koyuncu, Sındırgı’da alternatif ve katma değerli bir ürünün yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çıkrıkçı Mahallesi’nde düzenlenen şenliğin her yıl daha fazla ilgi görmesinin de önemli olduğunu ifade eden Koyuncu, üreticilere bereketli bir hasat ve bol kazanç diledi.





ARONYA ÜRETİMİ MAHALLEDE ÖNEMLİ BİR DEĞERE DÖNÜŞTÜ

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahan ise Aronya Hasat Şenliği’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, organizasyonun her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi. Şahan, "Bu yıl şenliğimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Her geçen yıl katılımımız ve coşkumuz artıyor. Aronyanın faydalarının daha fazla bilinmesiyle birlikte ürüne olan ilgi de giderek yükseliyor. Aronya artık mahallemiz için önemli bir değer haline geldi" dedi.

Organizasyona verilen desteklerden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Şahan, şenliğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni etti.





ÜRETİCİLER HASAT SEVİNCİNİ VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI



Şenlik kapsamında vatandaşlar aronya üretimini yakından tanıma ve tarladaki hasat sürecine tanıklık etme fırsatı buldu. Üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı hasat döneminde vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Sındırgı Belediyesi tarafından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunulurken, şenliğe ev sahipliği yapan Çıkrıkçı Mahallesi sakinlerine de teşekkür edildi. Her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilen Aronya Hasat Şenliği, üretim kültürünün yaşatılması ve Sındırgı’da alternatif tarımsal ürünlerin tanıtılması açısından da dikkat çekti.

Çıkrıkçı Mahallesi’nde düzenlenen programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Yasin Gökçe ve Muhammet Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahan, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.