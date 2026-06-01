Sındırgı ilçesine bağlı Düğüncüler Kırsal Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin aidiyet duygusunu güçlendirmek ve komşuluk bağlarını pekiştirmek amacıyla geleneksel bir yayla etkinliği gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği etkinlik, yayla havasında renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.
Sındırgı yaylaları renkli görüntülere sahne oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen yayla etkinliği, geleneksel çocuk oyunları ve yarışmalarla mahalle sakinlerini bir araya getirerek tam bir dayanışma şölenine dönüştü.
Yaylanın serin atmosferinde düzenlenen organizasyonda; çuval yarışı, halat çekme, mendil kapma ve sandalye kapma gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı. Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda eğlenceli ve neşeli anlar yaşanırken, vatandaşlar yöresel türküler eşliğinde oynanan oyunlarla gün boyu gönüllerince eğlendi. Etkinlik sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirirken, yetişkinler de geçmiş günleri yad etme fırsatı buldu.
Düğüncüler Mahalle Muhtarı Recep Avcı, etkinliğin temel amacının mahalledeki birlik ve beraberlik ruhunu korumak olduğunu vurguladı.
"Bugün burada sadece yarışmalar yapmadık, aynı zamanda gönüllerimizi de birleştirdik. Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin mutluluğu bizleri son derece memnun etti. Köyümüzün kültürünü yaşatmak, insanlarımızı bir araya getirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Etkinliğimize destek veren, emeği geçen ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."
Mahalle sakinlerinin kaynaşmasına ve ortak anılar biriktirmesine katkı sağlayan program, katılımcılara yapılan ikramlar ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.