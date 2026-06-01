Sındırgı yaylaları renkli görüntülere sahne oldu

"Bugün burada sadece yarışmalar yapmadık, aynı zamanda gönüllerimizi de birleştirdik. Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin mutluluğu bizleri son derece memnun etti. Köyümüzün kültürünü yaşatmak, insanlarımızı bir araya getirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Etkinliğimize destek veren, emeği geçen ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."