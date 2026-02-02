Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan küfürleşmenin silahlı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Olay ile ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesinde bir silahlı kavga meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şahıslar önce sosyal medya üzerinden küfürleşmeye başladılar. Sonrasında ise taraflar Kosova Sokak yakınlarında buluşarak kavgaya tutuştular. Bu sırada şahısların yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye rastgele ateş ettikleri de iddia edildi.

Şahısların silahlarından çıkan mermilerin birisi çevrede bulunan bir araca isabet etti. Şans eseri mermilerin kimseye isabet etmemesinden dolayı daha kötü bir sonuç ile karşılaşılmadı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındılar.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelerek kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında şahısların yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

ŞÜPHELİLER SİLAHLARIYLA BERABER YAKALANDILAR

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S. kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Olaya başka karışan olup olmadığı araştırılıyor. Şahısların emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri iletildi.