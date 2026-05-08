Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı yaklaşırken toplum sağlığını ve şehir estetiğini korumak amacıyla ruhsatsız hayvancılık faaliyetlerine karşı düğmeye bastı. İlçenin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde tansiyon yükselirken, çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Sincan Belediyesi ekipleri; Saraycık, Ulubatlı Hasan ve Ahi Evran mahallelerinde yerleşim alanları içerisinde kalan ve ruhsatsız işletilen hayvancılık tesislerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen ve halk sağlığını tehdit eden yapılar mercek altına alındı.

Denetimler sırasında kuralları ihlal ettiği belirlenen işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak ahırların tahliye edilmesi için sorumlulara ek süre tanındı.