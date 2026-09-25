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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sincan Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programı yeni sezonuna başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleri ve eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde sürdürülen programın bu ayki konuğu eğitimci ve yazar Şule Taşkıran Kala oldu.

Lale Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide aile içinde verilen dini eğitimin önemi ve özellikle ergenlik döneminde yaşanan kimlik arayışı gibi konular üzerine sohbet edildi.

Programda Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri de çeşitli eserler seslendirdi.

MURAT ERCAN: “BİR MARKA HALİNE GELDİ”

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediyenin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, “Kadın Kadına programı Sincan’da bir marka haline geldi. Bugünkü programımızla da sezon açılışını yapıyoruz” dedi.

Sincan’a hizmet etme fırsatı bulduğu için şükrettiğini belirten Ercan, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik merkez çalışmasından sanat ve kültür faaliyetlerine kadar çeşitli hizmetlerinden söz etti.

Ercan ayrıca, “Sizlerin bize verdiği destekler çok kıymetli. Bu yolda en büyük destekçilerimiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ PROGRAM 15 EKİM’DE

Emine Ercan ise programın bu yıl beşinci yılına girdiğini belirterek, her ay alanında uzman konuklarla faydalı ve keyifli sohbetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ercan, bir sonraki programın 15 Ekim’de düzenleneceğini ve kanser farkındalık haftasına özel olarak Lokman Hekim Hastanesi doktorlarının konuk olacağını açıkladı.

Söyleşinin ardından Şule Taşkıran Kala, katılımcılarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sincan Belediyesi, “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programını her ay farklı konu ve konuklarla sürdürmeye devam edecek.