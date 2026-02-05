Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, milyonlarca üniversite adayı için yarın başlıyor. ÖSYM üzerinden 3 Mart'a kadar yapılabilecek işlemlerin ardından sınav 20-21 Haziran'da gerçekleşecek, sonuçlar 22 Temmuz'da duyurulacak.
Adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular, TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak 3 Mart tarihine kadar yapılabilecek.
Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü uygulanacak.
YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.