Türkiye’deki hayat pahalılığı hayatın neredeyse her alanına olduğu gibi sınav ücretlerine de yansıdı. Milyonlarca genç, yüksek sınav ücretleri nedeniyle YKS’ye bile girerken iki defa düşünmek zorunda kalıyor.

Birgün’den Deniz Güngör’ün haberine göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav ücretlerine yaptığı son zamla birlikte üniversiteye geçiş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üç oturumun ücretleri 700 TL’yi buldu. Böylelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan bir öğrencinin cebinden 2 bin 800 TL çıkıyor. Aynı zamanda yine ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavının ücreti de 2026 itibarıyla 700 TL’yi buldu. Buna göre YKS ve MSÜ’nün sınavlarına girmenin bedeli yaklaşık 3 bin 500 TL’yi buldu.

Ancak üniversite sonrasında da tablo değişmiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve akademik kariyer hedefleyenlerin girmesi gereken ALES’in 2026 ücretinin yaklaşık 700 TL ve Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) ücretinin yaklaşık 1300 TL olması bekleniyor. Fakat YÖKDİL sınavında da durum farksız değil. Son zamla YÖKDİL’in ücreti 1200 TL olurken kamuda çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS’nin 800 TL civarında olacağı öngörülüyor. Tüm bu sınavlara girmek isteyen bir kişinin cebinden çıkacak olan ücret ise yaklaşık 4 bin TL’yi buluyor.

Uluslararası sınavlara yönelenler için maliyet daha da ağır. Yabancı dil sınavı TOEFL’ın ücreti 230 dolar (güncel kurla yaklaşık 10 bin TL), IELTS yaklaşık 4 bin 500 TL oldu.