Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 915 sokak üzerinde bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ön Lisans KPSS sınavının yapıldığı okulda sınavın sona ermesinin ardından görevliler kapıları kilitleyerek ayrıldı. Ancak öncesinde lavaboyu kullanmak için okula giren ve isminin A.Y. olduğu öğrenilen bir kadın okul içerisinde kilitli kaldı.

Tüm çabalarına rağmen kilitli kapıyı açamayan ve sesini duyuramayan kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip adrese sevk edildi.

Okula gelen itfaiye ekibinin telefonla ulaştığı okul görevlisi bir süre sonra gelerek kapıları açtı. Okul içerisinde kilitli kalan kadın kapının açılmasının ardından yüzünü gizleyerek hızla uzaklaştı.