Sinan Meydan'dan "Kurtuluş" dersi: İşgalcilerle birlikte kimlerden kurtulduğumuzu açıkladı

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın bilinmeyen ya da göz ardı edilen iç cephesine dair önemli tarihi detayları paylaştı. Meydan, bağımsızlık mücadelesinde sadece işgalci güçlerle savaşılmadığını; aynı zamanda padişah ve İstanbul hükümetinin (Vahdettin ve Damat Ferit), halkın direniş hareketi olan Kuvayı Milliye'yi ortadan kaldırmak için kurduğu ve "Halifelik Ordusu" olarak da bilinen paralı asker yapılanması Kuvayı İnzibatiye ile de çarpışıldığını belirtti.