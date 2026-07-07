Sinan Meydan'dan "Kurtuluş" dersi: İşgalcilerle birlikte kimlerden kurtulduğumuzu açıkladı

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın bilinmeyen ya da göz ardı edilen iç cephesine dair önemli tarihi detayları paylaştı. Meydan, bağımsızlık mücadelesinde sadece işgalci güçlerle savaşılmadığını; aynı zamanda padişah ve İstanbul hükümetinin (Vahdettin ve Damat Ferit), halkın direniş hareketi olan Kuvayı Milliye'yi ortadan kaldırmak için kurduğu ve "Halifelik Ordusu" olarak da bilinen paralı asker yapılanması Kuvayı İnzibatiye ile de çarpışıldığını belirtti.
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Tarihçi Sinan Meydan, Kurtuluş Savaşı'nda yalnızca dış işgalcilere karşı değil, Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Hükümeti tarafından milli direnişi yok etmek amacıyla kurulan Kuvayı İnzibatiye adlı paralı asker ordusuna ve yerli işbirlikçilere karşı da büyük bir mücadele verildiğini hatırlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Meydan, paylaşımında henüz 9 yaşındayken babasıyla birlikte cepheye koşarak Kurtuluş Savaşı'na katılan Nezahat Onbaşı'nın yer aldığı bir videoyu alıntıladı. Ünlü tarihçi, bu doğrultuda 2022 yılında kaleme aldığı tarihi makalesini de yeniden takipçilerinin dikkatine sundu.
Nezahat Onbaşı’nın, "Geyve Boğazı'nda Kuvayı İnzibatiye ile çarpıştık, onlardan Adapazarı'nı aldık. Bir kısım Kuvayı İnzibat bizim tarafa geçti. Padişah, babamı idama mahkum etti" şeklindeki tarihi sözlerine yer veren Meydan, mücadelenin iç yüzünü gözler önüne serdi.
Sözcü gazetesinde yayımlanan makalesine atıfta bulunan Meydan, Kuvayı Milliye'nin temel gayesinin vatanı işgalden kurtarmak olduğunu, buna karşılık saray destekli Kuvayı İnzibatiye'nin ise işgalci güçlerin rızasını kazanarak saltanatı korumayı amaçladığını vurguladı.
Tarihi belgelere dayanan bilgilere göre, 11 Nisan döneminde İngilizlerle iş birliği yapan saray hükümetinin başındaki Damat Ferit ve Padişah Vahdettin'e bağlı güçler direnişe karşı saldırıya geçti.
Dönemin Şeyhülislamı Dürrizade Abdullah, Padişah Vahdettin’in onayıyla Kuvayı Milliyecilerin katlinin vacip olduğunu öne süren bir ihanet fetvası hazırladı. Bu fetvalar Alemdar ve Takvim-i Vekayi gibi gazetelerde basılarak, İngiliz ve Yunan uçakları vasıtasıyla Anadolu topraklarına havadan dağıtıldı. Damat Ferit, milli direniş hareketini "fitne ve fesat" olarak nitelendirirken, vatanı savunan askerleri ise halifeye başkaldıran isyancılar ilan etti.
TBMM'nin Ankara'da açılmasından hemen önce, 18 Nisan 1920'de resmi olarak kurulan Kuvayı İnzibatiye, doğrudan saraya bağlı seyyar bir birlikti ve üyeleri padişaha sadakat yemini ediyordu. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'ndan temin edilen silahlarla donatılan bu paralı orduya dönemin şartlarına göre yüksek maaşlar ve tazminat garantileri bağlandı.
Damat Ferit tarafından komutanlığa atanan Ahmet Anzavur, İngiliz desteğiyle Adapazarı ve Kandıra bölgelerini işgal ederek Geyve Boğazı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı. Ancak üç gün süren şiddetli çarpışmaların ardından milli kuvvetler karşısında büyük bir bozguna uğradı.
23 Mayıs 1920'de Ali Fuat Paşa komutasındaki milli kuvvetler karşı harekât başlatarak Adapazarı ve Sapanca'yı düşman unsurlarından temizledi; Bolu, Düzce ve Hendek isyanlarını bastırdı.
İngilizlerin hem karadan topçu ateşiyle hem de havadan savaş uçaklarıyla verdiği yoğun askeri desteğe rağmen, Halifelik Ordusu milli müfrezeler karşısında tutunamayarak tamamen dağıldı. Bu süreçte Kuvayı İnzibatiye askerlerinin bir kısmı da silahlarını bırakarak saf değiştirdi ve Kuvayı Milliye saflarına katıldı.
Padişah Vahdettin, Türkiye'den kaçıp İngilizlere sığındıktan sonra yayımladığı resmi beyannamede bu ordunun kuruluş amacını bizzat itiraf etti. Vahdettin, "bağlı olduğu devleti tanımayan Mustafa Kemal'i tepelemek" amacıyla bu askeri gücün oluşturulduğunu ve kendisinin de bunu onayladığını açıkça ifade etti.
Sonuç olarak; İngiliz himayesine sığınan saray yönetimi; fetvaları, idam fermanlarını ve kurduğu paralı orduları milli hareketi yok etmek için birer silah olarak kullandı. Ancak Kurtuluş Savaşı, tüm bu iç engellemelere ve ihanet faaliyetlerine rağmen mutlak bir zaferle sonuçlandı.