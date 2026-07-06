Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat yenileme çalışmalarında "Kurtuluş Savaşı" teriminin yerine "Milli Mücadele" ifadesinin tercih edilmesi kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" demişti.

Tarihçi Sinan Meydan'dan Bakan Yusuf Tekin'e belgeli cevap geldi. Meydan, "Biz tarihçiler zaman zaman "Milli Mücadele" ifadesini de kullanırız ama Yusuf Tekin'in niyeti başka! O, Atatürk'ün de kullandığı "Kurtuluş Savaşı" ifadesini müfredattan kaldırmaktan söz ediyor" dedi.

Tarihçi Meydan'ın paylaştığı tarihi belgelere göre, Atatürk, daktilo edilen metni son kez incelerken tarihi bir müdahalede bulunup, "İstiklal Savaşı" ifadesindeki "istiklal" kelimesinin üzerini çizerek yerine "Kurtuluş" yazdı.

Meydan, konuya ilişkin olarak sosyal medya X hesabından ilgili belgeleri paylaşarak şunları dile getirdi:

"Atatürk "KURTULUŞ SAVAŞI" diyor. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933'te okuduğu 10. Yıl Nutku'nda "Kurtuluş Savaşı" kavramını kullanmıştır. Hatta 10. Yıl Nutku'nun taslak metnine yazdığı "İstiklal Savaşı" ifadesindeki "istiklali" çizip yerine "Kurtuluş" yazmıştır. Atatürk'ün yazdığı 10. Yıl Nutku daktilo edildikten sonra, Atatürk tarafından üzerinde -mürekkepli kalemle- bazı düzeltme ve ilâveler yapılarak son şeklini almıştır. Atatürk'ün okuduğu 10. Yıl Nutku'nun son sekli şöyle başlamıştır: "Türk milleti Kurtuluş savaşına başladığımızın, 15 inci yılındayız. Bugün, Cumhuriyetimizin, 10 uncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Kutlu olsun!..."

'DİL DEVRİMİNE KARŞI OLANLAR İÇİN ANLAMI OLMAYABİLİR'

Meydan paylaşımında şunları söyledi:

"Belgeler ekte! Kırmızıyla işaretledim. Bu arada 1926 yılında İsmet Paşa bu savaşa "İstiklal Savaşı" denileceğini belirtiyor. Atatürk de istiklal savaşı ve milli mücadele kavramlarını kullanıyor, ama 1930'larda dil devrimi sürecinde "kurtuluş savaşı" kavramını kullanıyor. Atatürk'ün Dil Devrimine karşı olanlar ve Türk Devrimi'nin evrimini görmeyen, görmek istemeyenler için bunun bir anlamı olmayabilir ama Dil Devrimine önem verenler ve Türk Devrimi'nin evrimini bilenler için bunun anlamı büyüktür. Ayrıca biz tarihćiler zaman zaman "Milli Mücadele" ifadesini de kullanırız ama Yusuf Tekin'in niyeti başka! O, Atatürk'ün de kullandığı "Kurtuluş Savaşı" ifadesini mufredattan kaldırmaktan söz ediyor."