Sinan Engin'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini...

Sinan Engin'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini...

Süper Lig’de yarın oynanacak derbi maçta Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Sinan Engin ise derbiyle ilgili tahminini paylaştı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Yarın Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

“Beşiktaş Kazanır”
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, tahminde bulundu. Engin, siyah-beyazlıların derbiden galip ayrılacağını öne sürdü.

Beşiktaş'tan Muazzam Seri
Son olarak ligde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, derbinin ardından çıktığı 17 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray’a Futbolcularından Müjdeli Haber
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray’da sakat futbolculardan müjdeli haberler geldi. Sarı-kırmızılı ekipte Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ligde 24 haftada 58 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor.

46 puandaki Beşiktaş 4. sırada yer alıyor ve üst sıralara tırmanma hedefinde.

