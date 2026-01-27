İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öldürülen Sinan Ateş'in eşi ve kızlarını ağırladı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarından İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na ziyaret - Resim : 1

AYŞE ATEŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Sayın Müsavat Dervişoğlu, kızlarımla ilk tanıştığında ‘Başınız ağrırsa, canınız sıkılırsa, yorulursanız, kırılırsanız; tutunacak bir dal, dayanacak bir omuz ararsanız hiçbir yere gitmeyin, bana gelin.

Neye ihtiyacınız olursa beni arayın. Ben buradayım. Ben hep yanınızdayım.’ dedi ve sözüne hep sadık kaldı. Sağ olsun, var olsun.” ifadesini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarından İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na ziyaret - Resim : 3