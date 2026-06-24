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Kaynak: İHA

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken; Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"ADALET YALNIZCA DUVARDA YAZILI KALMASIN"

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine beyanda bulunan Sinan Ateş'in ablası Sevda Ateş, adaletin tecelli etmesini beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Katillerin ceza almasını talep ediyorum. Orada 'Adalet mülkün temelidir' diye yalnızca yazılı kalmasın. Gereğinin yapılmasını ve adalet istiyorum. Bu da hakimlerin eliyle olacak"

"TUTUKLANMADIKLARI SÜRECE SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDECEKLER"

Duruşmada söz alan diğer abla Selma Ateş ise sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, takip edildiklerini öne sürdü. Ateş, beyanında şunları kaydetti:

"İzmir sokaklarında Burak Kılıç ve Suat Yılmazzobu'nun adamları bizleri takip ediyor ama ne hikmetse Ankara'ya gelince mahkemede yoklar. Hepsinin cezaevinde olması gerekiyor. Tutuklanmadıkları sürece bunlar suç işlemeye devam edecekler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI

İfadelerin ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına, bilirkişi raporuna yönelik sunulan taleplerin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi.

Dava, eksiklerin giderilmesi amacıyla 18 Kasım tarihine ertelendi.