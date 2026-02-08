Sinan Akçıl'dan hayranları üzecek haber: 755 şarkı yeter, bitti artık

Biliyorsun, sen de şu anda bütün hayatını oğlunun üzerine kurdun. Ben de bütün hayatımı oğlumun veya kızımın üzerine kurmak isterim. Benim eksikliğim şu anda bu yani. Soyağacımın bir parçası eksik. O da inşallah yakında eşimin karnında olur." yanıtını verdi.