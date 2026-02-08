Sinan Akçıl'dan hayranları üzecek haber: 755 şarkı yeter, bitti artık

Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
Pop müziğin en üretken ve hit şarkılarıyla yıllardır listelerde yer alan başarılı isimlerinden Sinan Akçıl, önceki gün Etiler'de paparazzilere yakalandı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, kariyerinde aldığı yeni kararla herkesi şaşırtan bir adım attı.

'Tabi Tabi' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Sinan Akçıl, kısa sürede tüm ilgiyi üzerine topladı.

Son olarak önceki gün Etiler'de görüntülenen Akçıl, şarkı yazmaya ara verdiğini belirterek "Son olarak Bengü'ye şarkı verdim. Ama bitti artık. Ben şarkı satmayı düşünmüyorum.

Ancak yakın çevremdeki insanlara hediye ederim. 755 şarkı olmuş, 600'ü bilinen şarkılar. Yeter bence" diyerek güldü.

ÖZEL HAYATI DA MERAK KONUSU

Güçlü sesi ve parlak kariyeriyle en sevilen erkek sanatçılar arasında gösterilen Akçıl, özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi.

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip kısa sürede boşanan Akçıl, magazin gündeminin tepelerinde yer almıştı. Geçen aylarda aşk hayatı ve babalık konusunda içten açıklamalarda bulunmuştu.

SEKTÖRE VEDA ETTİ

Sinan Akçıl öncelikle sektördeki ilişki beklentilerini bitirdiğini ifade ederek, "Yeter artık, sektör bir yere kadar. Ben artık sektördekilerle sadece profesyonel ilişkide bulunmak istiyorum. O yüzden sektöre bu anlamda veda ettik diyebiliriz." dedi.

Aşktan önce huzuru tercih ettiğini vurgulayan Akçıl şöyle devam etti: "Benim aşklarımda çok kaos var. Belli bir yaşın üstüne gelince artık sakinlik arıyor insan. 'Neredeydin? Niye konserden geç geldin?' gibi sözleri duymak istemiyorum, huzur istiyorum."

"SOYAĞACIMIN BİR PARÇASI EKSİK"

Babalık hayallerini de paylaşan ünlü şarkıcı, "Ben karşılıksız güveni, sadakati, sevgiyi arıyorum. Tekrar evlenebileceğim kadar yakın hissettiğim birisine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kişi çok kısa zamanda benim aklımdaki kişi olur ve ben hakikaten bir çocuk sahibi olurum. Çocuk insanın hayatını çok değiştiriyormuş.

Biliyorsun, sen de şu anda bütün hayatını oğlunun üzerine kurdun. Ben de bütün hayatımı oğlumun veya kızımın üzerine kurmak isterim. Benim eksikliğim şu anda bu yani. Soyağacımın bir parçası eksik. O da inşallah yakında eşimin karnında olur." yanıtını verdi.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982'de Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde dünyaya geldi. Aslen Çanakkale Biga'lı olan sanatçı, keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur.

Annesi Gaye Çağlayan, kardeşi ise piyanist İdil Akçıl'dır. Aile 1982'de Hollanda'dan İstanbul'a taşındı.

Anne-babası daha sonra boşandı. Müzik eğitimine 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde başlayan Akçıl, 9 yaşında konservatuvarı bırakıp St. Benoit Fransız Lisesi'ne geçti. Lise yıllarında okul orkestrasında yer aldı ve 1995'te pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.

Pop müziği kendine daha yakın bulan sanatçı, Türk popuna yeni bir soluk getirme hedefiyle çalıştı. Şimdiye dek İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi birçok ünlü isimle iş birliği yaptı.

