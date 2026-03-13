ABD’nin Michigan eyaletinde bir sinagoga düzenlenen saldırının ardından saldırganın kimliği netleşti.

Yetkililer, sinagoga aracıyla girerek silahlı saldırı düzenleyen kişinin Lübnan doğumlu ve sonradan ABD vatandaşlığına geçen 41 yaşındaki Ayman Muhammed Gazali olduğunu açıkladı.

Olay sırasında sinagogdaki güvenlik görevlileri saldırgana silahla müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

AİLESİ HAVA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

ABD’li bir yetkiliye göre Gazali’nin ailesinden dört kişi, İsrail’in geçtiğimiz hafta Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

5 Mart’ta iftar saatinde gerçekleştirilen saldırıda Gazali’nin kardeşleri Kasım Gazali ve İbrahim Gazali hayatını kaybederken, İbrahim Gazali’nin çocukları Ali Gazali ve Fatma Gazali de yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda eşinin yaralandığı belirtildi.

2011’DE ABD’YE YERLEŞMİŞ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Gazali, 2011 yılında bir ABD vatandaşıyla evlenerek vize aldı ve aynı yıl ABD’ye yerleşti. Gazali’nin 2016 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Olay sırasında sinagogda yaklaşık 140 kişinin bulunduğu, bunların 106’sının çocuk olduğu açıklandı.