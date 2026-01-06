26 dile çevrildi.

42 ülkede yayınlandı.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Simyacı (Özgün adı: O Alquimista) ile yakaladığı bu başarı ile Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

İşin en ilginç tarafı ise, Mevlana’nın ünlü Mesnevi’sinde yer alan kısa bir öyküden yola çıkarak yazılmış olması.

Ülke olarak, kitap okuma istatistiklerinde yer aldığımız sıralama ortada.

Kitap kurdu olarak tanımlayabileceğimiz edebiyat düşkünlerinin bile Mevlana ve onun ünlü Mesnevi’si hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını söylemek abartı olmaz.

Tabii bu yapıtı klasik edebiyat anlayışı içinde ele almak da oldukça çarpık bir yaklaşım.

Mesnevi, daha çok dini motifleri içeren ve neden-sonuç ilişkisi çıkarılacak bir yazın türü.

O nedenle de bu türe ilgi duyanlar arasında okuma oranının geniş olduğu varsayımı daha doğru olacak.

Coelho’nun üçüncü romanına ilham veren ve kitabın omurgasını oluşturan anlatı, Mesnevi’nin altıncı cildinde yer alıyor. Merak sonucu, ilgili öyküye kısa bir araştırmanın ardından ulaştım.

‘Nasibini Arayan Adam’ başlığını taşıyan öykü, gerçekten de Brezilyalı yazarın kaleme aldığı kitabın özünü oluşturuyor.

Doğu mistisizmi ve sufizm'e olan merak, Batı'da her zaman oryantalist olana karşı büyüleyici bir çekim noktası oluşturmuştur.

Okudukları ile değil de duydukları ile yaşamayı seçen topluluklarda, ne yazık ki yazılı olana karşı duyulan isteksizlik, yazara karşı olan değer bilmezlik ile doğru orantılı.

Simyacı’nın kitap okurları arasında büyük bir ilgi ve heyecan ile karşılaşması bir anlamda Mesnevi’nin de onore edilmesi anlamını taşıyor.

Dünya çapındaki yakaladığı tanınırlık, Simyacı’nın edebiyat dışında da sanatsal üretimlerine yol açtı.

1988 yılında özgün dilinde yayımlanan roman, satış başarısının ardından, Özdemir İnce’nin Türkçe çevirisi ile 1996 yılında Can Yayınları tarafından Türk kitapseverlerle buluşturuldu.

Aynı yıl içerisinde, Dostlar Tiyatrosu tarafından Mehmet Ulusoy rejisinde Genco Erkal tarafından sahnelendi. Tabii tiyatro uyarlaması da büyük bir ilgi ile karşılandı.

Yaklaşık 30 yıllık aranın ardından, roman baş karakterimiz Santiago yeniden ülkemiz sahnelerinde.

Bu kez Sirius Entertainment yapımı olarak, Lütfi Can Bulut süpervizörlüğü ve Cenk Dost Verdi rejisi ile tiyatro severlerle buluştu.

Tabii öncelikli olarak açıklamak gerekirse, izleyeceğiniz yapım salt bir kitap uyarlaması değil.

Santiago’nun yolculuğuna eklemlenmiş olan Aditya’nın yolculuğuna da tanıklık edeceksiniz.

Bu hibrit öykünün mimarı ise Sertaç Sayın. Oyun özelinde kalemi oldukça dikkatimi çekti.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Trump Sahne’de izleme fırsatı yakaladığım oyun, oldukça başarılı bir yazım ve nitelikli bir rejiye sahip. Yönetmenin oyuna kazandırdığı reji ayrıntıları göz dolduruyor.



Yönetmen Verdi’nin başlangıç noktasından günümüze kadar ruh verdiği her çalışmayı yakından takip etmeye özen gösteriyorum. Tiyatromuz açısından önemli bir başarıya imza atıyor.

Doğukan Uludağ ve Dicle Şengül’ün başarılı oyunculukları izlenmeye değer.

Uludağ’ı daha önce, Oğuz Atay’ın romanından sahneye uyarlanan ‘Korkuyu Beklerken’ adlı yapımda tek kişilik performasını büyük bir dikkatle izlemiş ve kenara not almıştım.

Dekor tasarımının olmadığı oyunda, kostüm tasarımda Nur Koyuncu imzası bulunuyor. Oyun müzikleri ise Konuralp’e ait.

Endülüslü bir çobanın denizleri, fırtınaları, çölleri aşarak, piramitlerin dibindeki hazineyi arama ya da kişinin kendi yazgısını yaratma çabası evrensel bir serüvene dönüşüyor.

“Simyacı” insanoğlunun kendi alınyazısını kendisinin yazması ve gerçekleşmesini dile getiriyor.

İzleme listesi önerisidir.

Tür: Fantastik

Tek Perde, 80 dakika

**