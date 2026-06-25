Bilecik'te düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, yurdun dört bir yanından gelen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin son temsilcilerini bir araya getirdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şölen kapsamında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Bolu'nun Göynük ilçesinden katılan yarım asırlık kaşık ustası Macit Yayla oldu.
Şimşir ağacından yapılan tahta kaşığın 13 aşamalı zorlu yolculuğu
Bilecik'teki Yaşayan Miras Şöleni’ne katılan 55 yıllık tahta kaşık ustası Macit Yayla, şimşir ağacından tamamen el işçiliğiyle üretilen bir kaşığın sofralara ulaşana kadar tam 13 kez elden geçtiğini söyledi.Kaynak: İHA
Dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan bu ata mesleğini tam 55 yıldır aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yayla, şimşir ağacının mutfaktaki önemine değindi. Her ağaçtan kaşık üretilebileceğini ancak hiçbirinin şimşirin yerini tutamayacağını vurgulayan deneyimli usta, "Şimşirin en büyük özelliği yağ ve su çekmemesidir. Yakmadığınız müddetçe evlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üretimimizin tamamı el emeğine dayanıyor. Biz makine kullanmaya alışmadığımız için bu kaşıkları fabrikasyon yöntemlerle bitiremiyoruz. İşimizin yüzde 100'ü tamamen el işçiliğidir" ifadelerini kullandı.
BİR ŞİMŞİR KAŞIĞI YARIM SAATTE ŞEKİLLENİYOR
Şimşir ağacının yapısı gereği çok büyük boyutlara ulaşmadığını, bu yüzden ortadan ikiye bölünen bir kütükten yalnızca iki adet kaşık çıkarılabildiğini belirten Macit Yayla, yapım sürecindeki zorlukları şu sözlerle aktardı:
"Bir kaşığın sofraya gelebilmesi için tam 13 defa elden geçmesi gerekiyor. Tasarlama, kesme, içini oyma, törpüleme ve zımparalama gibi işlemlerin ardından ancak 14'üncü aşamada ürün tamamen ortaya çıkıyor. Boyutuna göre değişmekle birlikte, bir şimşir kaşığının yapımı ortalama yarım saat veya daha fazla sürüyor. Son dönemlerde özellikle şimşir kaşıklara yönelik çok yoğun bir talep ve rağbet var."