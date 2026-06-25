Şimşir ağacından yapılan tahta kaşığın 13 aşamalı zorlu yolculuğu

"Bir kaşığın sofraya gelebilmesi için tam 13 defa elden geçmesi gerekiyor. Tasarlama, kesme, içini oyma, törpüleme ve zımparalama gibi işlemlerin ardından ancak 14'üncü aşamada ürün tamamen ortaya çıkıyor. Boyutuna göre değişmekle birlikte, bir şimşir kaşığının yapımı ortalama yarım saat veya daha fazla sürüyor. Son dönemlerde özellikle şimşir kaşıklara yönelik çok yoğun bir talep ve rağbet var."