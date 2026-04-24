AK Parti iktidarının ekonomi yönetimi, ABD-İran savaşında da geçer not almadı. Şimşek yönetiminin müdahaleleri, savaşın ekonomik boyutunun vatandaşa yansımalarının önüne geçemezken, Eşel Mobil sistemi de vatandaşı ekonomik yükten kurtaramadı. Dolar 45'i geçti. Akaryakıt %16 zamlandı.
24 NİSAN PİYASALAR VE DÖVİZDE SON DURUM:
Dolar (satış): 45,0171 TL
Euro (satış): 52,6438 TL
Sterlin (satış): 60,6769 TL
24 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış: 6.763,00 TL
Gram altın satış: 6.763,82 TL
24 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,21 TL
Gram gümüş satış: 108,31 TL
24 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69.35 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT