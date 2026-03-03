Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE aylık %2,96, yıllık enflasyon ise %31,53 olarak kaydedildi. Ocak 2026’da TÜFE aylık %4,84, yıllık enflasyon %30,65 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verileri değerlendirirken gıda fiyatlarının enflasyona etkisine dikkat çekti. Şimşek, “Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu %16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan %40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor” dedi.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası petrol fiyatlarının yükseldiğini belirten Şimşek, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansıyacak gelişmeler için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti: “Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz.”