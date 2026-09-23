Herkes şunu iyi bilmelidir ki yaşanan bu son FON skandalı tamamen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görev, sorumluluk ve yetki alanındadır.

Bu konuda yatırımcıları korumak, denetim ve düzenleme yapmakla görevli olan SPK, BDDK ve hatta Borsa İstanbul gibi tüm kamu kurumları da bu yaşananlarda sorumluluk sahibidir.

İktidar eğer gerçekten de kamuoyunu sorumluları bulup çıkarıp, yaptıklarının bedelini ödeteceğine inandırmak istiyorsa öncelikle başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere bu konuda görevi ihmal ve hatta işbirliği yapmış olma olasılığı bulunan tüm yetkililere görevden el çektirmeli ve soruşturmayı bu işlere karışmış olma olasılığı sıfır olan güvenilir yeni kadrolar ile yürütmelidir.

Elbette bunu söylerken kimseyi itham etmek de istemem ve bu kurumları yönetenlerin yasal haklarını ve “masumiyet karinesini” de sonuna kadar savunuyorum amma ve lakin bu kişilerin gerçekten de arınabilmesi, üstlerine herhangi bir şaibe yapışmaması ve isimlerinin temize çıkabilmesi için bu dediğimin yapılması mutlak bir gerekliliktir.

Yoksa “bu olayın sorumluluğu üç beş kişiye yıkıldı, üç beş garibana bedel ödetildi ama asıl failler gene yırttı” dedikodularının önü asla alınamaz.

Bakınız Dr. Murat Kubilay yapmış olduğu bir X paylaşımında; “SPK’nın bu yaşananlardan bihaber olması mümkün değil. Ayrıca Katılımevi’ni denetleyen BDDK, Destek Faktoring’i teminat sayan Takasbank da konuyu biliyordu. İşlemlerin gerçekleştiği BIST de konunun tam ortasında. Bu alanın uzmanı olmayan Bakan Şimşek’in bile Kasım 2025’teki beyanları ortada. 1981’de yasalaşmış ilk Sermaye Piyasası Kanunu bile, bu dolandırıcılığın soruşturulması için yeterliydi. Özellikle hisse senedi fiyatlarındaki balonun tespiti için 2012’deki yeni kanuna da gerek yoktu. SPK’ın üst kurulu bilerek konunun üzerine gitmedi. Ellerini bağlayan hiçbir şey yoktu.” Diyor ki bu konuda kesinlikle haklıdır.

Görünen o ki yetkili olan herkes ne olduğunu ve neler olabileceğini biliyordu ama kimse kılını kıpırdatmadı sonuçta milyona yakın insanın zarar ettiği böyle bir facia ortaya çıktı.

“Olanla ölene çare bulunmaz” ve “mal ile can gitti mi geri gelmez” denir, bu noktada karın kişisel zararın kamusal olduğu bir çözüm yoluna gidilip, ortaya çıkan devasa zararın kamulaştırılmasına da karşı olmak gerekmektedir.

Aslında ortada kaybolan bir para da yok! Sadece bu para haksız hukuksuz yöntemler ile birilerinin cebinden çıkıp başka birilerinin cebine girmiş yani para buharlaşmamış. İktidar isterse bu paranın kimlerin cebinden çıkıp kimlerin cebine girdiğini harfiyen tespit edebilir hepsi sistemde kayıt altındadır. Bu haksız zenginleşmenin bedelini ödetip zarara uğrayanların zararlarının büyük bir kısmını kapatmak da iktidarın gücü ve hatta görevi dahilindedir.

Bakalım bakalım bu işin sonunda kar eden kar ettiği, zarar eden zarar ettiği ile kala kalıp bu olay da örtbas edilecek mi bunu izleyip göreceğiz.

Gelelim zurnanın zırt dediği yere:

Memlekette zaten ekonomiye güven dipteydi, bu olay buna bir darbe daha vurmuş bulunmaktadır. Bundan sonra insanlar sermaye piyasasına ve devletin düzenleyici kurumlarına ne kadar güvenecek, güvenip parasını bu alana ne kadar yatıracak bunu da göreceğiz.

Sonuçta sermaye piyasaları ekonominin büyümesi, üretici kurumların finansal olanaklara kavuşabilmesi açısından son derecede önemli bir çözüm yoludur. Bu kurumlara güven çökerse iş dünyası finansman konusunda çok daha büyük güçlükler ile karşılaşabilir.

Yatırımcılar korkar ve paralarını çekip, yastık altı döviz ve altına yönelirse işler daha da karışır, zaten var olan son derecede ağır ekonomik kriz daha da derinleşir.

Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu iktidarın hızlı, şeffaf ve adil bir bir müdahale ile suç işleyenlere ibreti alem olacak şekilde ağır bir bedel ödetip devlete güvenerek yasal piyasalarda yatırım yapan kişilerin haklarını mümkün olduğunca korumaktan geçer.

Bu noktada özellikle de çevrilen bu finansal dolaplardan bihaber, katılım finans sistemine girip üç beş kuruş biriktirerek başını sokacak bir ev ya da binecek bir otomobil alma derdindeki küçük yatırımcının yatırımları muhakkak suretle korunmalıdır.

Benzer olayların tekerrür etmemesi ve finansal sistemin korunması için bu dediklerimin yapılması mutlak bir gerekliliktir.