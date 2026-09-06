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Kaynak: DHA

Erzurum’un Çat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında şimşek çakması neticesinde ilçeye bağlı 3 mahallede otluk yangınları oldu. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Çat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşek çaktı. İlçeye bağlı Mollaömer, Sarıkaşık ve Gökçeşeyh mahallelerinde şimşek çakması sonrası otluk alanlarda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Çat ilçesindeki ekiplerin müdahalesine, Erzurum merkezden gönderilen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu aktarıldı.