Sosyal medyada son günlerde, The Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde en az 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini “önceden bildirdiği” yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak söz konusu iddialara ilişkin resmî, bilimsel ya da güvenilir haber kaynaklarına dayalı herhangi bir doğrulama bulunmuyor.

Paylaşımlarda, dizinin çeşitli bölümlerinden alınan sahnelerin montajlanarak küresel bir karartmaya işaret ettiği öne sürülüyor. Bu içeriklerin büyük bölümünün, kullanıcılar tarafından üretilmiş videolar ve komplo teorilerine dayandığı belirtiliyor.

Uluslararası doğrulama platformları ve haber ajansları, Simpsonlar’ın geçmişte bazı olaylarla benzerlik gösteren sahneler içermesinin, “kehanet” olarak yorumlanamayacağını vurguluyor. Reuters gibi güvenilir kaynaklara göre, dizide yer alan bu tür sahneler çoğunlukla toplumsal gelişmelerden, teknolojik öngörülerden ve mizahi abartılardan besleniyor.

Öte yandan, 9 Şubat 2026 tarihinde küresel ölçekte bir elektrik kesintisi yaşanacağına dair enerji kurumları, devlet yetkilileri veya bilimsel kuruluşlar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Uzmanlar, belirli bir tarih verilerek ortaya atılan bu tür iddiaların genellikle yanlış bilgi yayılımının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

The Simpsons dizisinin daha önce de benzer şekilde “geleceği bildiği” yönünde birçok iddiaya konu olduğu hatırlatılırken, bu benzerliklerin çoğunun sonradan yapılan yorumlar ve tesadüfler olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer ve doğrulama kuruluşları, sosyal medyada dolaşan bu tür içeriklerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.