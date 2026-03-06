Yayın hayatına başladığı 1989 yılından bu yana popüler kültürün en gizemli parçalarından biri haline gelen Simpsonlar, geleceğe dair sunduğu "tesadüflerle" şaşırtmaya devam ediyor.

Daha önce Joe Biden ve Donald Trump’ın başkanlığı, Lady Gaga’nın ikonik gösterisi ve küresel salgın gibi olayları yıllar öncesinden ekranlara taşıyan animasyon serisi, şimdi de 2026 yılına dair karanlık ve teknolojik senaryolarla gündemde.

İşte sosyal medyada infial yaratan o öngörüler:

1. Yapay Zekanın İş Gücü Devrimi

Dizinin 2012 yapımı "Them Robot" bölümü, bugün tartıştığımız yapay zeka krizinin adeta bir ön izlemesi niteliğinde. Bölümde Bay Burns’ün nükleer santraldeki işçileri robotlarla değiştirmesi, günümüzde yapay zekanın pek çok meslek grubunu tehdit etmesiyle paralellik gösteriyor. Uzmanlar, dizideki gibi robotik sistemlerin iş gücü piyasasını kökten değiştireceği konusunda hemfikir.

2. Uzay Turizmi Gerçeğe Dönüşüyor

Simpsonlar, uzay yolculuğunu sadece bilim kurgu olarak görmedi. 1994’te Homer’ın uzaya gitmesi ve 2014’te milyarder Richard Branson’ın uzayda dinlenirken tasvir edilmesi, bugünün uzay turizmi projeleriyle birebir örtüşüyor. Geçtiğimiz dönemde sivil ekiplerin gerçekleştirdiği uzay seyahatleri, dizinin bu vizyonunu bir kez daha doğruladı.

3. Yeni Bir Pandemi Kapıda mı? "Süper Grip"

1993 yılında yayımlanan "Marge in Chains" bölümü, Japonya'dan yayılan hayali bir virüsün Springfield’da yarattığı kaosu anlatıyordu. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan yeni süper grip varyantları, izleyicilere "Tarih tekerrür mü ediyor?" sorusunu sorduruyor.

4. Akıllı Evlerin Karanlık Yüzü

2001 yılındaki "Treehouse of Horror XII" bölümünde, Simpson ailesinin sesle komuta edilen teknolojik bir eve taşınması işlenmişti. Başlangıçta konforlu görünen bu sistemin zamanla bir tehdide dönüşmesi, günümüzde gizlilik ve güvenlik tartışmalarının odağında olan "akıllı ev" teknolojileri için erken bir uyarı niteliği taşıyor.

5. Üçüncü Dünya Savaşı ve Kıyamet Senaryoları

Dizinin en çok konuşulan ve belki de en korkutucu tahmini ise küresel bir çatışma üzerine. 1987’deki kısa skeçlerde ve 1995 tarihli "Lisa’s Wedding" bölümünde Üçüncü Dünya Savaşı’na dair yapılan üstü kapalı göndermeler, günümüzün jeopolitik gerilimleriyle birleşince 2026 yılı için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.