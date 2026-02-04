Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tâbi odalar tarafından, üyelerce üretilen ve esnaf ile sanatkâr odalarınca belirlenen mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ticaret odasına üye fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay mercii Ticaret Bakanlığı oldu. Yönetmeliğin önceki halinde ise tarifelerin oluşturulmasında; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ile ilgili belediye temsilcilerinden oluşan heyetin görüşünün alınması öngörülüyordu.